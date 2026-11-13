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Mađarske istražne službe pronašle su i zaplenile više od šest milijardi forinti u različitim valutama, uključujući novac zakopan u šumama, sakriven u poljoprivrednim objektima, skladištima i stambenim nekretninama, kao i u sefovima na tajnim lokacijama.

Velika akcija sprovedena je u okviru istrage protiv Mikloša Seštaka, bivšeg ministra nacionalnog razvoja u vladi nekadašnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana, a povodom ovog slučaja oglasio se i mađarski premijer Peter Mađar.

Prema saopštenju Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH), istražitelji su tokom akcija 12. i 13. novembra pronašli ukupno 5.071.632.000 forinti, 2.658.350 evra i 1.257.100 američkih dolara.

Operacije su sprovedene na više lokacija širom zemlje, uključujući Budimpeštu i županije Pešta, Bekeš i Nogrаd.

Kako je navedeno u saopštenju, velike količine gotovine pronađene su zakopane u šumama, skrivene u poljoprivrednim i skladišnim objektima, kao i u jednoj stambenoj nekretnini.

Deo novca čuvan je u skupocenom sefu na skrivenoj lokaciji.

Celokupan zaplenjeni novac predat je Mađarskoj državnoj riznici, a u akciji su učestvovali i pripadnici Nacionalnog istražnog biroa, policije za brze intervencije i Nacionalne poreske i carinske uprave.

Oglasio se i Peter Mađar

Mađarski premijer Peter Mađar reagovao je na pronalazak ogromne količine novca, poručivši da ovo zvanično označava kraj, kako je naveo, "mafije Fides-KDNP".

Njegova izjava odnosi se na Fides, stranku Viktora Orbana, i Hrišćansko-demokratsku narodnu partiju (KDNP), koje su godinama činile vladajuću koaliciju u Mađarskoj.

Mađar je ovu zaplenu povezao sa slučajem bivšeg ministra iz Orbanove vlade, čime je istraga dobila i dodatnu političku dimenziju.

Ko je Mikloš Seštak i šta mu se stavlja na teret?

Mikloš Seštak bio je ministar nacionalnog razvoja Mađarske od 2014. do 2018. godine, u vreme kada je Viktor Orban bio na čelu vlade. Član je KDNP-a i poslanik u mađarskom parlamentu.

Protiv njega se vodi istraga zbog sumnje na primanje mita i drugih krivičnih dela povezanih sa državnim poslovima i javnim nabavkama.

Prema navodima tužilaštva, postoji osnovana sumnja da su Seštak i Norbert Sivek, tadašnji direktor Mađarske državne agencije za upravljanje imovinom, između 2015. i 2018. godine preko posrednika primili više od 11 milijardi forinti nezakonite koristi od predstavnika kompanija koje su imale poslovne ugovore sa državnim prevoznikom Volanbus.

Istraga se, između ostalog, odnosi na sumnjive ugovore o pružanju usluga putničkog prevoza i nabavku autobusa.

Seštak je uhapšen u septembru, a sud mu je odredio pritvor, koji je kasnije produžen do 30. januara 2027. godine.

Bivši ministar negirao je optužbe, tvrdeći da nije počinio nikakvo krivično delo.