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Američki predsednik Donald Tramp održaće trilateralni sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim liderom Vladimirom Putinom narednog četvrtka na marginama godišnje konferencije organizacije APEK u Šenženu, u Kini, prenosi Njujork post pozivajući se na američke zvaničnike.

Očekuje se da će razgovori biti uglavnom usmereni na izradu ambicioznog sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja.

Biće to prvi trilateralni sastanak lidera ove tri zemlje u istoriji, navodi list.

Zvaničnik Bele kuće rekao je za Njujork post da bi razgovori u ovom kineskom privrednom centru, koji se nalazi u blizini Hongkonga, takođe mogli da se dotaknu rata u Iranu, kao i pitanja Severne Koreje.

Tramp je praktično već potvrdio planove za samit tri države koje poseduju većinu svetskog nuklearnog naoružanja.

“Jedan od sastanaka će, verujem, biti sa predsednikom Putinom i predsednikom Sijem, što će biti zanimljivo”, rekao je Tramp novinarima u nedelju.

Tramp se nije sastao sa Putinom lično još od samita održanog prošlog avgusta na Aljasci, koji je bio posvećen njegovim naporima da posreduje u okončanju rata u Ukrajini, što je još jedna moguća tema razgovora, navodi list.

Američki predsednik se sa Sijem sastao u Beloj kući u septembru ove godine.

Iako Ukrajina nije planirana kao glavna tačka dnevnog reda, sastanak se održava u kontekstu Trampovih kontinuiranih napora da posreduje u postizanju mirovnog sporazuma, dodaje Njujork post.

Američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastajali su se više puta ove godine sa Putinom, pokušavajući da ostvare napredak ka okončanju sukoba između Moskve i Kijeva.

Kurir.rs/Tanjug

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