ŠTA ĆE BITI SA NAJVEĆIM PROJEKTOM U MAĐARSKOJ? Ovo je sledeći korak vlade Petera Mađara po pitanju nuklearne elektrane Pakš 2
- Mađarska planira da do kraja 2026. završi reviziju projekta nuklearne elektrane Pakš-2, rekao je Atila Šagodi za TASS.
- Revizija obuhvata projektovanje, dokumentaciju, raspored radova i finansijske, tehnološke i pravne aspekte.
- Nova vlada pokazuje interesovanje, ali još prikuplja informacije pre odluke o daljem toku projekta.
Mađarska strana planira da završi reviziju projekta izgradnje nuklearne elektrane Pakš-2 do kraja 2026. godine.
To je rekao Atila Sagodi, predsednik Upravnog odbora i generalni direktor Pakš-2, za ruski TASS.
- Preuzeo sam dužnost rukovodioca projekta izgradnje nuklearne elektrane pre samo četiri meseca, tako da još uvek stičem iskustvo i znanje o projektu. Trenutno zvanično sprovodimo temeljnu reviziju celog projekta, od projektovanja, spremnosti dokumentacije i rasporeda radova do finansijskih, tehnoloških i pravnih aspekata. Planiramo da završimo ovu reviziju do kraja ove godine, a onda ćemo videti da li treba da se dublje upustimo u to ili da preduzmemo neki dodatni rad - rekao je Šagodi.
Prema njegovim rečima, nova mađarska vlada pokazuje veliko interesovanje za projekat Pakš-2. Međutim, donosioci odluka još uvek nemaju sve potrebne informacije.
- Oni ih trenutno prikupljaju. Za njih je ovo izuzetno složen projekat, u suštini najveći u Mađarskoj. Svi to razumeju, a oni na rukovodećim pozicijama moraju da se udube u detalje i razumeju šta se dešava. Tek tada će moći da donesu informisanu odluku i odrede pravi tok delovanja - rekao je izvor agencije.
Pitanje finansiranja, rekao je, takođe je veoma složeno.
- Nije samo pitanje da li će vlada dodeliti sredstva ili ne. Ugovor o energetskoj i električnoj energiji ima složenu strukturu koja nameće obaveze svim stranama, tako da vlada ne može jednostavno da odluči: "Želimo da uradimo ovo ili ono". Umesto toga, oni se trude da prikupe potrebne informacije kako bi doneli informisanu odluku i uradili pravu stvar - uverio je Šagodi.
EPC (inženjering, nabavka i izgradnja) ugovor je model ugovora po principu "ključ u ruke" u kojem jedan generalni izvođač radova preuzima ceo ciklus realizacije projekta: od izrade projektne dokumentacije i isporuke opreme do izgradnje, instalacije i puštanja u rad.