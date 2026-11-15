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Mađarska strana planira da završi reviziju projekta izgradnje nuklearne elektrane Pakš-2 do kraja 2026. godine.

To je rekao Atila Sagodi, predsednik Upravnog odbora i generalni direktor Pakš-2, za ruski TASS.

- Preuzeo sam dužnost rukovodioca projekta izgradnje nuklearne elektrane pre samo četiri meseca, tako da još uvek stičem iskustvo i znanje o projektu. Trenutno zvanično sprovodimo temeljnu reviziju celog projekta, od projektovanja, spremnosti dokumentacije i rasporeda radova do finansijskih, tehnoloških i pravnih aspekata. Planiramo da završimo ovu reviziju do kraja ove godine, a onda ćemo videti da li treba da se dublje upustimo u to ili da preduzmemo neki dodatni rad - rekao je Šagodi.

Prema njegovim rečima, nova mađarska vlada pokazuje veliko interesovanje za projekat Pakš-2. Međutim, donosioci odluka još uvek nemaju sve potrebne informacije.

- Oni ih trenutno prikupljaju. Za njih je ovo izuzetno složen projekat, u suštini najveći u Mađarskoj. Svi to razumeju, a oni na rukovodećim pozicijama moraju da se udube u detalje i razumeju šta se dešava. Tek tada će moći da donesu informisanu odluku i odrede pravi tok delovanja - rekao je izvor agencije.

Pitanje finansiranja, rekao je, takođe je veoma složeno.

- Nije samo pitanje da li će vlada dodeliti sredstva ili ne. Ugovor o energetskoj i električnoj energiji ima složenu strukturu koja nameće obaveze svim stranama, tako da vlada ne može jednostavno da odluči: "Želimo da uradimo ovo ili ono". Umesto toga, oni se trude da prikupe potrebne informacije kako bi doneli informisanu odluku i uradili pravu stvar - uverio je Šagodi.