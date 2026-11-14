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Savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo SAD (FAA) saopštila je danas da avio-kompanije mogu da nastave sa letovima posle višečasovne obustave poletanja širom zemlje zbog kvara u sistemu kontrole leta, ali da će se kašnjenja i otkazivanja u vazdušnom saobraćaju nastaviti.

Zabrana poletanja, koja je uticala na milione Amerikanaca, ukinuta je od 20.15 časova po lokalnom vremenu, objavio je američki ministar saobraćaja Šon Dafi.

Međutim, Dafi je novinarima rekao da je zatvaranje imalo posledice i da će problemi trajati danima.

FAA je saopštila da je „temeljno testirala“ svoje sisteme kako bi potvrdila da su stabilni i da operacije ostaju pouzdane, pre nego što je odobrila nastavak letova.

Ipak, otkazano je oko 2.000 polazaka koji su bili planirani za danas, prenosi CNN.

Više od 7.700 letova u SAD je otkazano tokom jučerašnjeg dana, dok je preko 8.000 letova kasnilo.

Zvaničnici administracije okrivili su zastarelu tehnologiju za prekid rada i upozorili da će se slični incidenti ponavljati sve dok se sistem ne modernizuje.

Foto: ALLISON DINNER/EPA

Domaćim letovima u SAD ponovo je dozvoljeno poletanje nakon što su savezne vlasti juče uvele višečasovnu zabranu iz bezbednosnih razloga, izazvanu prekidom telekomunikacionih veza.

Na konferenciji za medije rano jutros, ministar saobraćaja Šon Dafi upozorio je da su mogući novi poremećaji ukoliko se sistem hitno ne unapredi.

Apelovao je na Kongres da odobri neophodna finansijska sredstva za modernizaciju i dodao da će povratak saobraćaja u normalu biti spor.

Dafi kaže da će biti potrebno vreme da se haos sa putovanjima smiri, jer su mnogi putnici i dalje zaglavljeni na aerodromima.

Ministar za unutrašnju bezbednost Markvejn Malin precizirao je prethodno da su do zastoja dovela ažuriranja zastarelih sistema koja je sprovodila FAA i da je problem uzrokovan "prekidom u telekomunikacijama", kao i da nema dokaza da je u pitanju bio sajber napad.

On je naglasio da obustava letova nije bila rezultat bezbednosne pretnje po SAD.

Neki putnici sedeli su u avionima i čekali satima na pisti jer aerodromi nemaju prostor na gejtovima da bi se omogućilo iskrcavanje.

Ovo je drugi put da je ovakva zabrana poletanja uvedena u SAD, a prva je proglašena posle terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.