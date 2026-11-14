NOVI PROTESTI U FRANCUSKOJ: Demonstracije u pedesetak gradova, očekuje se 60.000 ljudi u Parizu
- Zbog demonstracija, koje su organizovane zbog visokih troškova života, biće raspoređeno oko 70.000 policajaca i žandarma.
- U Parizu su prijavljena i tri odvojena protesta, među njima okupljanje 'Žutih prsluka' i šetnja protiv nasilja nad decom.
Širom Francuske su za danas najavljeni novi protesti u pedesetak gradova, a samo u Parizu očekuje se da će na demonstracijama učestvovati između 30.000 i 60.000 ljudi, saopštili su zvaničnici.
Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez je kazao da će zbog protesta, koji se organizuju zbog visokih troškova života, biti raspoređeno oko 70.000 policajaca i žandarma, koliko je bilo i na protestima prethodne subote, prenosi televizija BFM.
"Imaćemo isto raspoređivanje kao prošle subote.
To je mobilno, brzo raspoređivanje koje se prilagođava onome što rade rizične grupe, koje se okupljaju u malim grupama i pokušavaju da zaobiđu prisustvo policije", kazao je Nunjez.
Za danas su u Parizu policiji prijavljena tri protesta - protiv zakona o pretpostavci legitimne upotrebe oružja od strane organa reda, protestna šetnja protiv nasilja nad decom i okupljanje "Žutih prsluka".
Koordinacija neformalnog pokreta "Žuti prsluci" i omladinskih organizacija pozvala je na demonstracije širom Francuske zbog porasta životnih troškova.
Kurir.rs/Tanjug