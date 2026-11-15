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Italija je odbila predlog Ujedinjenog Kraljevstva da se Nemačka uključi u projekat "Sistem borbene avijacije budućnosti"(FCAS) – inicijativu za razvoj nove generacije borbenih aviona – navodi se u izveštajima lista „Fajnenšel tajms” (Financial Times), koji se poziva na različite izvore.

Kako se navodi, italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto se tokom onlajn sastanka sa svojim britanskim i japanskim kolegama, posvećenog budućnosti ovog projekta borbene avijacije, čvrsto usprotivio punopravnom učešću Nemačke, insistirajući umesto toga da Berlin dobije samo status posmatrača.

Izvori ukazuju na to da je i japanska vlada izrazila oprez povodom iznenadne mogućnosti uključivanja novog partnera u tako složen projekat, uz bojazan da bi učešće Nemačke moglo dovesti do kašnjenja u realizaciji programa.

Kako ističe "Fajnenšel tajms", malo je verovatno da će Nemačka prihvatiti status posmatrača. Jedan nemački zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, izjavio je za ovaj list da nemačka vlada smatra predlog Italije "neprihvatljivim" i da će Berlin nastaviti da insistira na punopravnom učešću u projektu.

Predlog da se Berlin uključi u razvoj novog borbenog aviona iznet je u oktobru, nakon razgovora između britanskog premijera Endija Bernama i nemačkog kancelara Fridriha Merca. Potreba za razmatranjem alternativa javila se nakon što je zaseban francusko-nemački projekat razvoja evropskog borbenog aviona nove generacije ovog leta potpuno propao, usled višegodišnjih, upornih nesuglasica između strana.

Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija i Japan dogovorili su se u decembru 2022. godine o saradnji na razvoju borbenog aviona šeste generacije. Projekat je zamišljen kao alternativa borbenim avionima koji se trenutno razvijaju u Sjedinjenim Državama.