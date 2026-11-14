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Poljska će imati ključnu ulogu u okviru evropskog učešća u razgovorima između SAD, Ukrajine i Rusije, izjavio je sinoć poljski premijer Donald Tusk nakon neformalnog sastanka Evropskog saveta u Dablinu.

On je napomenuo da su, iako je reč o neformalnom sastanku na kojem nije bilo glasanja, gotovo svi podržali ideju o formatu “E5” koji čine Poljska, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija, uz lidere evropskih institucija.

Tusk je naglasio da je jedna od tema razgovora bila i pitanje ko bi, u ime Evrope, trebalo da sedi za pregovaračkim stolom sa Ukrajinom, SAD i Rusijom, prenela je agencija PAP.

Tusk je istovremeno naglasio da je važno izbeći bilo kakve nepotrebne ustupke Rusiji.

On je istakao da nema govora o reviziji bezbednosne arhitekture u Evropi, što je, kako je naveo, upravo ono što ruski predsednik Vladimir Putin zahteva.

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Premijer je upozorio da bi svaki sporazum o bezbednosti imao poseban značaj za Poljsku jer se ona direktno graniči sa Ukrajinom i ruskom Kalinjingradskom oblašću.

“Razgovaraćemo, i moramo da razgovaramo, o miru u Ukrajini, kao i o njenoj budućnosti u kontekstu EU i NATO-a, ali nipošto nećemo pristati na promene evropske bezbednosne arhitekture u korist Rusije”, naglasio je on, dodajući da će Evropska unija po ovom pitanju nastupiti jedinstveno.

Ovi dogovori usledili su nakon sastanka održanog u Dablinu u četvrtak uveče, kojem su prisustvovali izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner i Stiv Vitkof, kao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i predstavnici Poljske, Nemačke, Francuske, Italije, Britanije i institucija EU.

Kušner, koji je sa Vitkofom doputovao direktno iz Moskve, gde su obojica razgovarali sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, najavio je nakon sastanka u Dablinu da će naredna runda pregovora između Rusije i Ukrajine biti proširena tako da uključi i Evropu.