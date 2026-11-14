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Stranka Fides bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana oglasila se nakon što je Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH) pronašla ogromne količine keša u šumama, poljoprivrednim objektima, skladištima i na drugim lokacijama.

Iz Fidesa negiraju da pronađeni novac ima veze sa Miklošem Šestakom, bivšim ministrom nacionalnog razvoja i poslanikom.

Saopštenje je usledilo nakon što je NVVH objavio snimke i fotografije koordinisanih akcija sprovedenih 12. i 13. novembra na više lokacija širom Mađarske. Istražitelji su tokom pretresa pronašli ogromne količine gotovine.

Prema podacima NVVH, ukupno je pronađeno:

5.071.632.000 forinti

2.658.350 evra

1.257.100 dolara

Ukupna protivvrednost novca iznosi desetine miliona evra.

- Fides - Mađarski građanski savez uveren je da fotografije koje je objavila Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine nemaju nikakve veze sa Miklošem Šestakom - navodi se u saopštenju stranke.

U njemu je naglašeno da je od promene političkog sistema svaki izabrani predstavnik u Mađarskoj polagao zakletvu da će poštovati i sprovoditi zakone.

Viktor Orban Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

- Fides-KDNP ne može biti deo zajednice sa bilo kim ko se toga ne pridržava - poručili su iz stranke Viktora Orbana.

Dva sefa teška tonu i po, novac zakopan po šumama

Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine saopštila je u petak da je sprovela koordinisane istražne radnje u Budimpešti i županijama Pešta, Bekeš i Nograd, u okviru krivičnog postupka protiv bivšeg ministra nacionalnog razvoja Mikloša Šestaka.

Prema prethodnom saopštenju Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine, u kući Mikloša Sestaka u Kišvardi pronađena su dva sefa marke Verthajm, svaki težine 1.660 kilograma, tipa koji se obično koristi u zalagaonicama i kod pružalaca finansijskih usluga.

Mikloš Šestak Foto: Pavel Neubauer / TASR / Profimedia

Bivši ministar nacionalnog razvoja osumnjičen je da je između 2015. i 2018. godine primio više od 11 milijardi forinti nezakonite koristi preko posrednika. Sud mu je produžio pritvor do 30. januara nakon što su istražitelji navodno pronašli prazne sefove, za koje se ranije sumnjalo da se u njima nalazi 9 milijardi forinti u gotovini.

Istražni sudija Centralnog okružnog suda u Budimu naložio je hapšenje Mikloša Šeštaka 30. septembra.

Kako je ranije objavljeno, tužilaštvo smatra da postupci Mikloša Šestaka, na osnovu trenutno raspoloživih dokaza, mogu predstavljati primanje mita od strane visokog funkcionera, uz zloupotrebu službenog položaja, u okviru organizovane kriminalne aktivnosti.

Sumnja se i na primanje mita u svojstvu saučesnika u krivičnom delu.