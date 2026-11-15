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Nastavnici u Litvaniji nameravaju da 16. novembra pokrenu štrajk na nacionalnom nivou, zahtevajući povećanje plata. Prema navodima radija LRT, koji se poziva na Sindikat zaposlenih u obrazovanju Litvanije, ovi protesti bi mogli postati najmasovniji u istoriji zemlje.

Kako se navodi, prosvetni radnici iz oko 600 škola širom zemlje planiraju da učestvuju u štrajkovima, koji bi mogli da potraju nekoliko nedelja.

- Vidimo da se mnogi nastavnici udružuju; mnoge škole će biti potpuno zatvorene, dok će u drugim pojedini nastavnici stupiti u štrajk... Nastavnici neće raditi u svojim školama. Planiramo različite zajedničke protestne akcije – možda čak i u saradnji sa drugim regionima – kao i organizovanje skupova u blizini Seimasa (parlamenta) - rekao je za LRT Andrijus Navickas, predsednik sindikata.

On je dodao da je glavni zahtev nastavnika povećanje plata od 10% za zaposlene u sektoru obrazovanja. Protesti će se nastaviti sve dok se sa vladom ne postigne dogovor o uvrštavanju ovih odredbi u nacrt državnog budžeta za 2027. godinu.

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