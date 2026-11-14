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Kuba se sprema za mogući američki vojni napad, rekao je predsednik Migel Dijaz-Kanel nakon što su izjave američkog predsednika Donalda Trampa javnost široko protumačila kao pretnju.

„Odlučni smo da odbacimo svaki pokušaj strane vojne agresije protiv naše zemlje“, rekao je Dijaz-Kanel.

Tramp flertuje sa napadom na Kubu

Međutim, naglasio je da je Kuba mirna zemlja i da ne predstavlja pretnju američkoj nacionalnoj bezbednosti.

Na pitanje radio voditelja Hjua Hjuita u četvrtak da li bi razmotrio vojnu intervenciju kako bi „oslobodio“ Kubu, Tramp je odgovorio: „Želim da rešim Kubu pre nego što odem.“

„Veoma pažljivo je pratimo. U veoma je lošem stanju. U osnovi je propalo mesto, nacija, kako god želite da je nazovete“, rekao je Tramp.

Trampov predsednički mandat završava se u januaru 2029. godine.

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Dijaz-Kanel je kritikovao česte izjave američkih političara o mogućoj vojnoj akciji protiv Kube, ne pominjući Trampa po imenu.

Kubanski lider je dao ove izjave tokom proslave Dana nacionalne odbrane u Bojerosu, južno od Havane, kojoj su prisustvovali visoki vojni oficiri, članovi Komunističke partije i lokalni zvaničnici.

Vežbe u toku

Kuba redovno sprovodi vojne vežbe i sastanke za koordinaciju odbrane od januara, kada je izvršena američka vojna operacija u Venecueli, u kojoj je uhapšen autoritarni predsednik Nikolas Maduro i prebačen u Sjedinjene Države.

Vojnici takođe pružaju osnovnu vojnu obuku civilima kao deo kubanske odbrambene strategije „Rat celog naroda“.

Tramp je više puta pokrenuo mogućnost američke vojne intervencije na Kubi.

U oktobru, uoči srednjoročnih izbora u SAD, predložio je da američki ratni brodovi koji se vraćaju iz rata sa Iranom mogu da otplove do Kube i ostanu kod njene obale.

Rekao je da će se kubanski lideri tada predati.