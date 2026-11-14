KUBA SE SPREMA ZA AMERIČKI NAPAD! Predsednik Dijaz odgovorio na Trampove pretnje: Odlučni smo da odbacimo svaki pokušaj agresije na našu zemlju! (VIDEO)
- Dijaz-Kanel je reagovao na Trampove izjave o Kubi, koje su u Havani protumačene kao pretnja, dok je američki predsednik rekao da želi da 'reši Kubu' pre odlaska iz Bele kuće.
Kuba se sprema za mogući američki vojni napad, rekao je predsednik Migel Dijaz-Kanel nakon što su izjave američkog predsednika Donalda Trampa javnost široko protumačila kao pretnju.
„Odlučni smo da odbacimo svaki pokušaj strane vojne agresije protiv naše zemlje“, rekao je Dijaz-Kanel.
Tramp flertuje sa napadom na Kubu
Međutim, naglasio je da je Kuba mirna zemlja i da ne predstavlja pretnju američkoj nacionalnoj bezbednosti.
Na pitanje radio voditelja Hjua Hjuita u četvrtak da li bi razmotrio vojnu intervenciju kako bi „oslobodio“ Kubu, Tramp je odgovorio: „Želim da rešim Kubu pre nego što odem.“
„Veoma pažljivo je pratimo. U veoma je lošem stanju. U osnovi je propalo mesto, nacija, kako god želite da je nazovete“, rekao je Tramp.
Trampov predsednički mandat završava se u januaru 2029. godine.
Dijaz-Kanel je kritikovao česte izjave američkih političara o mogućoj vojnoj akciji protiv Kube, ne pominjući Trampa po imenu.
Kubanski lider je dao ove izjave tokom proslave Dana nacionalne odbrane u Bojerosu, južno od Havane, kojoj su prisustvovali visoki vojni oficiri, članovi Komunističke partije i lokalni zvaničnici.
Vežbe u toku
Kuba redovno sprovodi vojne vežbe i sastanke za koordinaciju odbrane od januara, kada je izvršena američka vojna operacija u Venecueli, u kojoj je uhapšen autoritarni predsednik Nikolas Maduro i prebačen u Sjedinjene Države.
Vojnici takođe pružaju osnovnu vojnu obuku civilima kao deo kubanske odbrambene strategije „Rat celog naroda“.
Tramp je više puta pokrenuo mogućnost američke vojne intervencije na Kubi.
U oktobru, uoči srednjoročnih izbora u SAD, predložio je da američki ratni brodovi koji se vraćaju iz rata sa Iranom mogu da otplove do Kube i ostanu kod njene obale.
Rekao je da će se kubanski lideri tada predati.
Kurir.rs/Agencije