Slušaj vest

Bundestag je izglasao šira ovlašćenja službama bezbednosti u borbi protiv špijunaže, terorizma i sabotaže. Široku reformu okvira delovanja službi podržalo je 309 poslanika, protiv je bilo 190, uz 71 uzdržanog.

Regulativa određuje šta Savezna obaveštajna služba (BND) i Savezna služba za zaštitu ustava (BfV), zadužene za spoljnu, odnosno unutrašnju bezbednost, smeju, a šta ne smeju da preduzimaju, navodi dpa.

Među novim ovlašćenjima su pravo korišćenja alata za nadzor telekomunikacija i poređenje biometrijskih podataka.

BfV ubuduće neće smeti samo da prikuplja podatke i nadzire ljude, nego će, pod određenim okolnostima, imati pravo i da tajno upada u stanove u potrazi za oružjem i eksplozivom.

Hapšenja i otvoren pretres nadalje ostaju u isključivoj nadležnosti policije.

BND dobija pravo operativne intervencije u inostranstvu, na primer, da onesposobi server hakerskih grupa koje deluju pod okriljem neke države.

Službe će odobrenje za pojedine nove mere morati prethodno da traže od posebnog odbora, koji će činiti bivše sudije.

Vlada je reformu pokrenula zbog rastuće pretnje stranih službi, pre svega ruskih, kineskih i iranskih. Jedan od motiva je bio i smanjenje zavisnosti od obaveštajnih podataka prijateljskih zemalja.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaNEMAČKE TAJNE SLUŽBE DOBIJAJU NOVA OVLAŠĆENJA! Bundestag doneo kontroverznu odluku, opozicija upozorava na opasne posledice
miica01 AP Markus Schreiber.jpg
Planeta"RIZIK OD SUKOBA SA RUSIJOM IMA NOVU, OPASNIJU DIMENZIJU" Šef nemačke obaveštajne službe BND svodočio pred poslanicima Bundestaga (FOTO)
x EPA Andreas Gora Pool.jpg
PlanetaDA LI MOŽE NIŽE? MERCA PODRŽAVA SAMO 10% NEMACA! Ako bi se sada glasalo za Bundestag, vladajuća koalicija ne bi osvojila ni trećinu glasova, AfD i dalje prvi!
Nemački kancelar Fridrih Merc.
PlanetaU BUNDESTAGU KAO NA STADIONU, KO JE GLASNIJI, MERC ILI VAJDEL? Nakon debakla CDU proključalo oko RUSIJE: "Potreban nam je jeftin gas", "Vi ste na strani Putina"
merz widel AP Michael Kappeler.jpg
Planeta"PIJETE ŠAMPANJAC U RUSIJI, SREĆAN PUT!" - "OVO JE MERCOV OPROŠTAJNI GOVOR!" Žestok sukob u Bundestagu nemačkog kancelara i liderke AfD, ponudila mu DVE OPCIJE
merz.jpg