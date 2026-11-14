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Američki pregovarači pokrenuli su, posle poslednje runde mirovnih pregovora sa Rusijom u Abu Dabiju, pitanje mogućeg povlačenja Ukrajine sa teritorije Donbasa, u zamenu za članstvo u NATO-u, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je ponovio svoj stav da Kijev nije spreman da ustupi svoje teritorije i dodao da bi, ukoliko bi Ukrajina dobila sveobuhvatan bezbednosni paket, koji uključuje bezbednosne garancije, snažnu i dobro finansiranu ukrajinsku vojsku, kao i sredstva za obnovu, to pitanje izneo na referendum, prenosi danas Rojters.

"Amerikanci su postavili pitanje: ’Šta ako Ukrajina uđe u NATO? Da li bi se Ukrajina povukla iz Donbasa?’ To je bilo prvi put da je tako nešto pokrenuto”, rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je ocenio pregovore sa Rusijom kao izuzetno teške.

Zelenski je ranije izjavio da Kijevu pristup Vašingtona, koji sa Rusijom razgovara o uspostavljanju novog bezbednosnog poretka, deluje "pomalo čudno" i ponovio da Ukrajina ni pod kojim okolnostima neće da prizna rusku okupaciju svojih teritorija, bez obzira na odluke koje bi Sjedinjene Američke Države mogle da donesu u vezi sa ukrajinskim teritorijama.

"Evropa je tokom 30 godina nakon raspada Sovjetskog Saveza imala dobar odnos prema Rusiji i nastojala da ostvari što veću trgovinsku razmenu, što intenzivniju saradnju i što bolje odnose sa Moskvom", rekao je Zelenski.

Teritorija Donbasa odnosi se na ukrajinske Donjecke i Luganske oblasti, kao i na manje delove teritorije u Rusiji.

Reč je o istorijskom, kulturnom i industrijskom regionu.