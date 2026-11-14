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U Sloveniji je na snazi izborna tišina pred nedeljne lokalne izbore, koji se održavaju u svih 212 opština.

Najviše pažnje javnosti usmereno je na izbore za gradonačelnika Ljubljane, gde se prvi put posle 20 godina vladanja Zorana Jankovića očekuje drugi krug, u kojem bi njegov protivkandidat trebalo da bude predsednik Levice Luka Mesec.

Poslednja anketa javnog mnjenja pokazuje da bi za Jankovića glasalo 33,2 odsto, dok bi za Meseca glasalo 22,9 odsto birača, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).

Pored njih dvojice na listi kandidata za gradonačelnika glavnog grada Slovenije nalazi se još 12 imena, među kojima i bivši slovenački premijer Anton Rop, kao i bivši ministar finansija Klemen Boštjančič.

U Mariboru se takođe očekuje drugi krug, a najveće šanse imaju nezavisni kandidat Bor Greiner i Matevž Frangež, kojeg podržavaju Socijaldemokrate, Lista biciklista i pešaka i Levica.

Ankete u Kopru pokazuju dve različite slike. Poslednja anketa agencija Mediana govori o tome da bi u drugi krug išli aktuelni gradonačelnik Aleš Bržan i kandidat liste "Kopar je naš" Nik Popovič, sin Borisa Popoviča, dugogodišnjeg gradonačelnika tog primorskog grada. Sa druge strane, ranija anketa Ninamedije pokazuje da bi Bržan mogao da pobedi već u prvom krugu.

Pravo glasa ima više od 1,6 miliona građana Slovenije, uz bitnu promenu da ovog puta bez izbornog prava ostaju državljani trećih država sa stalnim prebivalištem.

Ovo su deveti lokalni izbori od nezavisnosti Slovenije, a građani su imali pravo da svoj glas daju i pre nedelje, u periodu od utorka do četvrtka.