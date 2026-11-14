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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp razgovaraće u četvrtak sa kineskim liderom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na trilateralnom sastanku u kineskom gradu Šenženu, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), saopštila je Bela kuća.

"Predsednik je jasno stavio do znanja da će, između ostalih tema, razgovarati o smanjenju nuklearnog oružja u svetu. Tramp veruje da je širenje te vrste naoružanja veoma opasno", rekla je portparolka Bele kuće Olivija Vejls, preneo je danas CNN.

Pored nuklearnog naoružanja, očekuje se da će glavna tema sastanka biti rat u Iranu, dok bi pitanje Ukrajine trebalo da ostane po strani.

Biće to prvi put u istoriji da se lideri ove tri zemlje sastaju u ovom formatu, ali američki zvaničnici ističu da je skup zamišljen tek kao početni razgovor i da se ne očekuje postizanje konkretnog sporazuma.

Poslednji nuklearni pakt između Vašingtona i Moskve istekao je u februaru, čime su prvi put posle više od pola veka ukinuta ograničenja na dva najveća atomska arsenala na svetu.

Tramp je tada odbio ruski predlog za produženje tog bilateralnog ugovora, insistirajući na novom sporazumu koji bi obuhvatio i Kinu, čiji se nuklearni arsenal ubrzano uvećava i trenutno broji više od 600 bojevih glava.

Iako SAD i Rusija poseduju po više od 5.000 bojevih glava, zbog čega Peking do sada nije pokazivao veliko interesovanje za pregovore, Vašington ovaj susret vidi kao priliku da se Kina uključi u razgovore o globalnoj bezbednosti, navodi AP u svojoj analizi.

Tramp se sa Putinom poslednji put lično sastao u avgustu prošle godine na Aljasci, dok je Sija ugostio u Beloj kući u septembru ove godine.

Kurir.rs/Rojters

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