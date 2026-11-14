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Rusija je unapredila svoje balističke rakete "Iskander", koje su sada sposobne da pogađaju ciljeve sa preciznošću od svega nekoliko metara, uz mogućnost promene putanje tokom završne faze leta.

Upravo te rakete se koriste za napade na mostove u Kijevu, piše britanski "Telegraf".

Prema navodima ovog lista, ruska vojska je opremila "Iskandere" novim sistemima za navođenje, optičkim i radarskim, koji omogućavaju raketama da koriguju svoju putanju samo nekoliko sekundi pre udara.

Ovi novi sistemi za navođenje skeniraju teren neposredno pre pogotka, što raketama omogućava da zaobiđu ukrajinske sisteme za elektronsko ratovanje.

Foto: EyePress News / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mauro Gili, profesor vojne strategije na školi "Herti" u Berlinu, objasnio je da je ranije veliki izazov za balističke rakete predstavljalo odstupanje od cilja, koje je proizilazilo iz same prirode njihove putanje leta.

- U završnoj fazi, let je obično bio određen isključivo gravitacijom. To se sada promenilo - naveo je ovaj stručnjak.

Ipak, Gili napominje da bi potpuno uništavanje velikih mostova u Kijevu bilo izuzetno teško, s obzirom na čvrstinu njihovih konstrukcija.

Kako ističe "Telegraf", napadi na mostove predstavljaju samo jedan deo šire ruske strategije.

Prema pisanju lista, cilj Rusije je takođe da "izoluje" delove ukrajinske elektroenergetske mreže, odnosno da jedinstvenu mrežu razdvoji na izolovane segmente koji više ne mogu da prenose električnu energiju jedni drugima.