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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija želi da sprovede "humanitarnu operaciju" u Kostjantinovki, na istoku Ukrajine, pod izgovorom evakuacije civila, kako bi preuzela kontrolu nad gradom i otvorila put za dalje napredovanje ka Kramatorsku i Slavjansku.

On je tokom razgovora sa novinarima rekao da Moskva predlaže napuštanje grada pod izgovorom zaštite stanovništva, što bi, prema njegovim rečima, ruskim snagama omogućilo da ga zauzmu, preneo je Ukrinform.

Zelenski je naveo da Ukrajina nastoji da evakuiše civile, ali da se u samoj Kostjantinovki vode borbe.

"Ako odustanemo od Kostjantinovke, njihovi sledeći koraci biće drugi gradovi u Donbasu. Posle Kostjantinovke, biće Kramatorsk i Slavjansk", rekao je Zelenski.

Govoreći o ranijoj operaciji evakuacije civila iz Oleškija, Zelenski je rekao da su ljudi spaseni uz posredovanje američke strane, posebno zahvaljujući inicijativi prve dame SAD Melanije Tramp.

Međutim, on je dodao da je Rusija tu situaciju iskoristila za jačanje svojih vojnih položaja.

Ukrajina je američkoj strani dostavila spisak od sedam do osam naselja u kojima su civili, uključujući decu, ostali zarobljeni, ali Rusija nije predložila slične operacije u tim mestima, naveo je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ruske snage već godinu i po dana nisu uspele da zauzmu Kostjantinovku.

Takođe je rekao da su, prema ukrajinskim procenama, ruski vojni gubici u oktobru iznosili 54.000 poginulih i teško ranjenih, što je, kako je naveo, najveći mesečni broj gubitaka za Rusiju tokom gotovo pet godina rata.