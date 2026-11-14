Slušaj vest

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su ruske snage izvele napade na ukrajinske položaje u Donjeckoj Narodnoj Republici, Harkovskoj i Sumskoj oblasti, navodeći da su ukrajinske snage pretrpele gubitke u ljudstvu i vojnoj tehnici.

Prema saopštenju tog ministarstva, jedinice grupe "Centar" nastavile su ofanzivne operacije u Donjeckoj oblasti, gde su napale ukrajinske položaje u blizini naselja Kuricino, Novoiverskoje, Očeretino i Sergejevka, preneo je Interfaks.

Ruska vojska tvrdi da je ukrajinska strana na tom području izgubila više od 335 vojnika, četiri oklopna vozila, sedam automobila, jednu samohodnu artiljerijsku jedinicu i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Resorno ministarstvo je navelo da je grupa "Sever" poboljšala svoje položaje u Harkovskoj oblasti, gde je dejstvovala u blizini Dergačija, Ljutovke i Martovoja, kao i u Sumskoj oblasti, kod naselja Bitica, Vakalivščina i Radkovka.

Prema ruskim podacima, ukrajinske snage izgubile su više od 175 vojnika, pet vozila, artiljerijski top i stanicu za elektronsko ratovanje.

Grupa "Zapad" je napala ukrajinske položaje kod Prosjanke u Harkovskoj oblasti, kao i kod Majaka i Rajgorodoka u Donjeckoj oblasti.

Foto: screenshot X

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je ukrajinska vojska na tom području izgubila više od 200 vojnika, jedno oklopno vozilo, 17 vozila i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Prema istom saopštenju, grupa "Jug" je zauzela povoljnije položaje i napala ukrajinske snage kod Družkovke, Kramatorska, Novoselovke, Slavjanska i Čerevkovke u Donjeckoj oblasti.

Kurir.rs/Tanjug

Ruska vojska navodi da je ukrajinska strana izgubila do 130 vojnika, 16 vozila i jedan artiljerijski top.

Grupa "Dnjepar" poboljšala je položaje na liniji fronta i napala ukrajinske jedinice kod Preobraženke u Zaporoškoj oblasti i grada Zaporožja.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, poginulo je do 30 ukrajinskih vojnika, a uništeni su i tenk, oklopno vozilo, 15 vozila i tri stanice za elektronsko ratovanje.