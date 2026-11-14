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Finska je odbacila ruski zahtev da napustiNATO, koji je navodno predložen u okviru mirovnih pregovora o Ukrajini, a finski ministar odbrane Anti Hakanen poručio je da članstvo te zemlje u Alijansi nije predmet pregovora, piše danas Politiko.

- Takva pitanja ni na koji način nisu predmet pregovora. Rusija to zna. Apsolutno je nečuveno uopšte predlagati tako nešto - izjavio je Hakanen.

Finska, koja sa Rusijom deli granicu dugu 1.340 kilometara, pridružila se NATO-u 2023. godine, u spoljnopolitičkom zaokretu izazvanom ruskom invazijom na Ukrajinu.

Zastava Severnoatlantskog saveza (NATO). Foto: Nato.int

Ruski predlog navodno iznet tokom pregovora u Abu Dabiju

Nemački list "Bild" preneo je da je ruski predlog iznet tokom pregovora u Abu Dabiju ove nedelje sadržao zahtev da Moskva zadrži okupirane ukrajinske teritorije, preuzme kontrolu nad novim delovima teritorije, demilitarizuje luke u Ukrajini, ukloni NATO baze sa Baltika i da Finska napusti NATO.

Rusija je zauzvrat predložila povlačenje svog nuklearnog oružja iz Belorusije i uzdržavanje od raspoređivanja raketa srednjeg dometa u toj zemlji, naveo je "Bild".

Zelenski upozorio na novi bezbednosni okvir za Evropu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da novi bezbednosni okvir za Evropu nakon rata "može da bude opasan".

- Rusija svakako ne može da donosi odluke u ime svih društava koja su članice NATO-a - rekao je Zelenski.

Dvodnevni pregovori delegacija Rusije, SAD i Ukrajine održani su u Abu Dabiju iza zatvorenih vrata 10. i 11. novembra.

Strane su se dogovorile o novoj velikoj razmeni zatvorenika između Rusije i Ukrajine.