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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je danas da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski praktično priznao da ruske snage kontrolišu Kostjantinovku, komentarišući tvrdnje Kijeva da Moskva namerava da iskoristi predloženu humanitarnu misiju za smenu svojih vojnika.

"Ako oni smatraju da mi koristimo humanitarnu misiju za rotaciju vojnika, onda se slažu sa tim da kontrolišemo Kostjantinovku", rekao je Peskov za RIA Novosti.

On je naveo da su ruske snage spremne da započnu deminiranje područja oko grada, za šta bi, prema njegovim rečima, bilo potrebno pet dana.

Dodao je da bi, ukoliko ukrajinske snage zaista kontrolišu Kostjantinovku, koju Rusi nazivaju Konstaninovka, one mogle same da sprovedu deminiranje.

Dmitrij Peskov Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Peskov je rekao da Moskva očekuje da humanitarna misija bude sprovedena pod rukovodstvom ombudsmana Rusije i Ukrajine, uz medijski nadzor, ističući da je njen cilj evakuacija civila iz grada.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija želi da sprovede "humanitarnu operaciju" u Kostjantinovki, na istoku Ukrajine, pod izgovorom evakuacije civila, kako bi preuzela kontrolu nad gradom i otvorila put za dalje napredovanje ka Kramatorsku i Slavjansku.

On je tokom razgovora sa novinarima rekao da Moskva predlaže napuštanje grada pod izgovorom zaštite stanovništva, što bi, prema njegovim rečima, ruskim snagama omogućilo da ga zauzmu, preneo je Ukrinform.

Ruski predsednik Vladimir Putin predložio je u četvrtak, tokom sastanka sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, organizovanje humanitarne misije u Kostjantinovki po uzoru na operaciju u Oleškom.

Putin je tada kazao da Rusija kontroliše Kostjantinovku i da je spremna da osigura bezbednost humanitarne operacije.