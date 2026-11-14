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Velike količine gotovog novca otkrivene su zakopane u šumama, skrivene u poljoprivrednim zgradama, skladištima, stambenim objektima i sefovima na sigurnim lokacijama, saopštila je mađarska Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH).

Akcije su izvedene 12. i 13. novembra na nekoliko lokacija u Budimpešti, kao i u Bekešu i Nogradu.

Pronađeno je 5.071.632.000 forinti, 2.658.350 evra i 1.257.100 američkih dolara.

Osoblju kancelarije pomagali su i Kriminalističko-tehničko odeljenje Nacionalnog istražnog biroa i Policija za vanredne situacije, a u operaciji su učestvovali i Nacionalna poreska i carinska uprava i Mađarski državni trezor.

Ministar finansija Andraš Karman je u petak uveče objavio da je 12 zaposlenih u Mađarskoj državnoj blagajni proveravalo novčanice osam sati koristeći pet mašina za brojanje novca. Vlasti su uplatile ceo zaplenjeni iznos u Mađarsku državnu blagajnu 13. novembra. Prema izveštaju kancelarije, istražitelji su i dalje radili na prijemu i brojanju novca 24 sata nakon početka operacije.

Čovek u kog uglavnom upiru prstom u Mađarskoj je bivši ministar Mikloš Sestak. Političar je pritvoren krajem septembra, a jedan od centralnih elemenata istrage je slučaj korupcije vezan za Volanbus, u kojem vlasti istražuju nekoliko navodno preskupih nabavki sprovedenih između 2015. i 2018. godine.

Sumnja se da su milijarde forinti nezakonite koristi možda generisane u transakcijama vezanim za nabavke i druga državna ulaganja. Pored Sestaka, u istrazi su se pojavila i imena drugih poslovnih aktera, uključujući Norberta Siveka i biznismena Danijela Jelineka. Sumnje tužilaštva odnose se na korupcijske transakcije vredne desetine milijardi forinti, ali se tačni iznosi razlikuju u pojedinačnim procesnim nitima.

Mikloš Sestak negira krivicu i nije priznao optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Slučaj je već ranije imao čudan razvoj događaja. Istražitelji su pronašli dva prazna sefa u poslovnoj zgradi u Kišvardi povezana sa Miklošem Sestakom. Na osnovu svedočenja osumnjičenog i reakcije specijalno obučenog psa tragača, ispostavilo se da su sefovi ranije mogli sadržati do devet milijardi forinti u gotovini. Bivši ministar je to negirao, a pokrenula se stručna i pravna debata o dokaznoj vrednosti reakcije psa tragača.

Mikloš Sestak Foto: Pavel Neubauer / TASR / Profimedia

Još uvek nije dokazano da je ceo iznos bio u ličnom vlasništvu Mikloša Sestaka, niti da je svaka pojedinačna novčanica potekla iz krivičnog dela. Dalja istraga će morati da razjasni tačno poreklo novca, pozadinu njegovog vlasništva i njegovu vezu sa navodnim korupcijskim transakcijama.

Kako najbolje čuvati novčanice?

Ovom temom bavio se mađarski portal Index.hu, pozivajući se na različita istraživanja i "razgovore" sa veštačkom inteligencijom.

Mađarski portal piše da novac može ostati skriven i neoštećen decenijama ili čak vekovima - ako se čuva u odgovarajućem okruženju. Navode se vlažnost i vlaga, temperaturne fluktuacije, štetočine i direktna sunčeva svetlost kao glavni "neprijatelji" skrivenog keša.

Ovaj list podseća i na slučaj vođe kolumbijskog narko kartela Pabla Eskobara. Nećak vođe kriminalne imperije, Nikolas Eskobar, rekao je 2020. godine da je pronašao 18 miliona dolara u plastičnoj kesi sakrivenoj u zidu jedne od kuća svog ujaka u Medeljinu.

Nikolas je rekao da to nije prvi put da je pronašao novac u bivšim skrovištima svog ujaka. Međutim, dodao je, neke od novčanica koje su bile stare nekoliko decenija, do tada su se već bile propale do te mere da su postale neupotrebljive.

Pablo Eskobar Foto: Vandeville Eric/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mađarski mediji su upravo zbog skrivenog novca počeli da porede Sestaka sa Eskobarom.

Sestakov advokat kaže da novac ne pripada njegovom klijentu

Advokat Mikloša Sestaka, Gabor Pap, govoreći za novinski portal Teleks je istakao da NVVH u svom saopštenju u petak nije naveo da pronađeni novac pripada njegovom klijentu, već samo da su sprovedene istražne radnje u krivičnom slučaju Mikloša Sestaka, i da u krivičnom slučaju pored Mikloša Sestaka ima više osumnjičenih. Advokat odbrane je rekao novinskom portalu da to nije novac njegovog klijenta, ali nije otkrio ništa drugo, pozivajući se na advokatsku tajnu.

Ko je Miloš Sestak

Prema biografiji postavljenoj na vladinu veb stranicu, Mikloš Sestak je rođen 1968. godine i diplomirao je na Pravnom fakultetu i političkim naukama 1994. godine. Prvo je radio kao advokatski pripravnik, a zatim kao advokat od 1996. godine, postepeno gradeći svoju političku karijeru u Kišvardi: od 1998. do 2014. godine bio je član gradskog veća, a između 2002. i 2010. godine bavio se politikom i u Skupštini županije Sabolč-Satmar-Bereg. Prvi put je izabran za poslanika 2010. godine.

Mikloš Sestak Foto: TAMAS KOVACS/MTI

Pravi proboj u nacionalnoj politici napravio je 2014. godine, kada je postao ministar za nacionalni razvoj u trećoj vladi Viktora Orbana. Ministarstvo je tada imalo široka ovlašćenja: uključivalo je, između ostalog, energetiku, transport, infokomunikacije, politiku državne imovine i nekoliko velikih državnih investicija. Sestak je vodio ministarstvo između 2014. i 2018. godine, a zatim je, kao vladin poverenik između 2018. i 2022. godine, koordinirao programe ekonomske revitalizacije i turizma u Karpatskom basenu.

Tokom njegovog mandata kao ministra, nekoliko velikih državnih projekata i kompanija je došlo pod njegov nadzor. U to vreme, vlada je kao glavne zadatke ministarstva identifikovala razvoj infrastrukture, jačanje uloge državnih kompanija, smanjenje industrijskih troškova i proširenje transportne mreže. Nakon Sestakovog imenovanja, došlo je i do značajnih kadrovskih promena u upravljanju državnom imovinom.

Čak i pre imenovanja za ministra, njegovo ime se pojavilo u vezi sa tenderom za širokopojasnu mrežu vrednim više milijardi dolara, a kasnije su se pojavili izveštaji u štampi da je kao advokat učestvovao u osnivanju stotina kompanija, obično registrovanih na imena stranaca.

Mikloš Sestak Foto: Tibor Illyes/MTI

U tekućem krivičnom postupku, tužilaštvo tvrdi da je Sestak možda primio mito od stotina miliona, pa čak i milijardi forinti tokom svog mandata kao ministar.

Ime Mikloša Sestaka ponovo se pojavilo u vestima krajem septembra, kada mu je Parlament suspendovao imunitet, a vlasti ga pritvorile. 30. septembra.