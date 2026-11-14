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Mandatar za sastav nove izraelske vlade i lider stranke Jašar Gadi Ajzenkotoptužio je premijera Benjamina Netanjahua da podstiče "nasilnu i rasističku" kampanju protiv arapskih građana Izraela nakon parlamentarnih izbora.

Ajzenkot, kome je predsednik Isak Hercog poverio mandat za formiranje vlade, ocenio je da se Arapi, koji čine oko 21 odsto stanovništva Izraela, kolektivno ocrnjuju iz političkih razloga, preneo je Tajms of Izrael.

On je poručio da takva kampanja podriva vrednosti izraelske države.

Stranke koje podržavaju Ajzenkota imaju 67 od ukupno 120 mesta u Knesetu, uključujući 19 mandata arapskih stranaka Ram i Zajednička lista

Netanjahu je optužio te stranke za izbornu krađu i pozvao Ajzenkota da se pridruži vladi nacionalnog jedinstva koju bi on predvodio.

Ajzenkot je najavio da će iskoristiti sve mogućnosti za formiranje nove vlade, kao i da će tražiti osnivanje državne istražne komisije o napadu Hamasa 7. oktobra 2023. godine i poništavanje spornih zakona o reformi pravosuđa.

Takođe je izrazio podršku poslaniku svoje stranke Elijasafu Perecu, čija je majka Mirijam Perec kazala da bi njen sin podneo ostavku ukoliko bi Ajzenkot formirao vladu uz podršku arapskih stranaka.

Posle sastanka sa Netanjahuom o bezbednosnoj situaciji, Ajzenkot je pozvao na strogi nadzor prelazne vlade i upozorio da bezbednost Izraela ne sme da se koristi za ostvarivanje političke koristi.

To je poručio nakon izveštaja da Netanjahu razmatra vojnu operaciju protiv Irana, iako, prema navodima, izraelski bezbednosni vrh ne vidi potrebu za hitnim napadom.