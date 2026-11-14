Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Sjedinjenim Američkim Državama danas je, posle višečasovne obustave svih polazaka na američkim aerodromima, otkazano više od 2.500 letova, dok je nekoliko stotina letova kasnilo.

Obustava vazdušnog saobraćaja, uvedena zbog bezbednosnih razloga usled prekida telekomunikacija, završena je u petak oko 20.15, ali su nadležni upozorili da će normalizacija vazdušnog saobraćaja posle najduže obustave letova u poslednjih 25 godina biti postepena i spora.

Zvaničnici navode da se očekuje da će sistem ponovo normalno funkcionisati do početka velikog talasa putovanja povodom Dana zahvalnosti, preneo je AP.

Prema procenama kompanije "Sirijum", poremećaji u avio-saobraćaju pogodili su oko 1,5 miliona putnika.

Zvaničnici administarcije predsednika SAD Donalda Trampa naveli su da je nova tehnologija koja se povezuje sa nacionalnim sistemom kontrole vazdušnog saobraćaja preopteretila zastarelu opremu i izazvala povremene prekide u komunikaciji i radarskom praćenju, što je dovelo do obustave letova duže od četiri sata.