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Brazilska država Para proglasila je vanredno stanje nakon što je od početka novembra u slivu Amazona zabeleženo više od 5.000 šumskih požara, koji se šire zbog teške suše povezane sa klimatskim fenomenom El Ninjo.

Prema podacima Nacionalnog instituta za istraživanje svemira, broj požara gotovo je dostigao ukupan broj zabeležen tokom celog novembra 2025. godine, dok je u prethodnih 48 sati bilo aktivno gotovo 700 požara, preneo je portal Metropoles.

Vanredne mere na snazi 120 dana

Vanredne mere, koje će trajati 120 dana, zabranjuju korišćenje vatre za krčenje zemljišta radi stvaranja pašnjaka i predviđaju angažovanje dodatnih resursa za gašenje požara i sprečavanje novih izbijanja.

Vlada države Para, koja ima 8,7 miliona stanovnika, upozorila je da suša i isušena vegetacija pogoduju širenju požara, ugrožavajući stanovništvo, šume i privredne aktivnosti.

El Ninjo dodatno pogoršava situaciju

El Ninjo, fenomen zagrevanja ekvatorijalnog dela Tihog okeana, doprinosi porastu temperatura i sušama u regionu.

U susednoj državi Amazonas, škole u gradu Manausu zatvorene su početkom oktobra zbog zdravstvenih rizika izazvanih dimom iz obližnjih požara.

Amazon je najveća tropska šuma na svetu, a njeno očuvanje smatra se ključnim za usporavanje globalnog zagrevanja.

U brazilskom delu Amazona tokom 2024. godine zabeležen je rekordan broj šumskih požara, a ove godine se očekuje da će kriza dostići vrhunac u decembru.