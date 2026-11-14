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Novoizabrani senator iz Mičigena, Abdul El-Sajed, ponovio je svoj stav da je predsednik SAD Donald Tramp "je*eno najgluplji tip koji je ikada bio predsednik".

Ovaj četrdesetdvogodišnjak ponovio je svoje stavove u intervjuu sa voditeljkom NPR-a, Lejlom Fadel, u okviru video-serijala Newsmakers.

Voditeljka NPR-a zatražila je od njega da potvrdi dve izjave koje je dao prethodne nedelje: prvo, da je Tramp "najgluplji čovek koji je ikada bio predsednik", i drugo, da bi demokrate trebalo da "odbace pristojnost" i "tretiraju predsednika kao neozbiljnu budalu kakva on jeste".

El-Sajed je na obe konstatacije odgovorio potvrdno: "Tako je".

Zatim je opisao Trampa kao nasilnika i narcisa.

"Jedini način da se izađe na kraj sa nasilnicima jeste da im se suprotstavite. Protiv nasilnika se borite tako što uzvratite istom merom", izjavio je on.

Epidemiolog po struci

Dana 5. novembra, El-Sajed se neočekivano pojavio tokom snimanja podkasta "Pod Save America" uživo, u pozorištu "Vorner" u Vašingtonu, zajedno sa voditeljima Džonom Favroom, Džonom Lovetom, Tomijem Vitorom i Denom Fajferom.

Sledećeg dana, portal "The Daily Beast" objavio je da je on tokom tog događaja uputio istu uvredu na račun Trampa, dodajući da demokrate imaju odgovornost da "prema njemu postupaju kao prema neozbiljnoj budali kakva on jeste".

Na izborima održanim 3. novembra u Mičigenu, El-Sajed je pobedio republikanca Majka Rodžersa, postavši tako prvi musliman izabran u Senat SAD. Po struci epidemiolog, prethodno je obavljao funkcije u institucijama javnog zdravlja u Detroitu i okrugu Vejn. Dužnost senatora preuzeće u januaru 2027. godine.

Tramp ga nazvao "džihadističkim ludakom"

Tokom kampanje, bio je izložen ličnim napadima visokih zvaničnika Republikanske stranke. Tramp ga je nazvao "džihadističkim ludakom" koji je "na strani terorista", dok ga je potpredsednik Džej Di Vens opisao kao nekoga ko predstavlja "strašno zlo" i nazvao ga "odvratnim ljigavcem".

Abdul El-Saje Foto: Printskrin You Tube

Očekuje se da će Vens u januaru predsedavati polaganjem zakletve novih senatora. U istom intervjuu za NPR, El-Sajed je izjavio da će, po svemu sudeći, položiti zakletvu na Kuranu. Nakon izbora, Tramp je primetio da je El-Sajed dobio više glasova jevrejskih birača nego republikanski kandidat Majk Rodžers – što je, prema njegovim rečima, za njega bilo potpuno neshvatljivo.

Uprkos međusobnim napadima, El-Sajed je nagovestio da je otvoren za sastanak sa Trampom kako bi razgovarali o pitanjima oko kojih bi mogli da pronađu zajednički jezik.

"Donalde, ako me slušaš, postoji mnogo toga na čemu bismo mogli zajedno da radimo. Rado bih se sastao s tobom", rekao je on.

Dodao je da bi demokrate trebalo da se usredsrede na okončanje rata u Iranu, ukidanje carina i rešavanje problema visokih troškova života.