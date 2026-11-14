Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Rusija neće postavljati uslove evropskim zemljama u vezi sa sastavom njihovim pregovaračkim timom, a bilo bi korisno razgovarati sa evropskim predstavnicima kako bi se procenilo u kojoj meri njihov stav može da doprinese mirnom rešavanju rata u Ukrajini, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Ne možemo i ne želimo da postavljamo uslove u vezi sa njihovom pregovaračkom grupom. Takvo postavljanje pitanja je potpuno pogrešno", rekao je Peskov, prenose RIA Novosti.

On je ocenio da bi bilo bolje razgovarati sa evropskim predstavnicima kako bi se utvrdilo u kojoj meri njihova pozicija može potencijalno da doprinese mirovnom procesu.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta prethodno je izjavio da će Evropa poslati tim diplomata, koji čine predstavnici Evropske unije i pet pojedinačnih država, na sledeću rundu pregovora o Ukrajini.

Kako je precizirao, Evropu će predstavljati zvaničnici Evropske unijekao i pet zemalja "Koalicije voljnih", koju čine Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija i Poljska.

Počeli trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju Foto: Grigory SYSOYEV / AFP / Profimedia

Dvodnevni pregovori delegacija Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine održani su u Abu Dabiju iza zatvorenih vrata 10. i 11. novembra.

Strane su se dogovorile o novoj velikoj razmeni zatvorenika između Rusije i Ukrajine.

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je u četvrtak u Kremlju sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

Posle sastanka u Moskvi, američki predstavnici otputovali su u Dablin, gde su se sastali sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i održali konsultacije sa savetnicima za nacionalnu bezbednost Ukrajine, Nemačke, Italije, Evropske unije, Francuske, Irske i Poljske.