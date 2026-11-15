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Američka kompanija SpejsEks uspešno je danas lansirala svemirsku letelicu Staršip, koja je stigla do orbite Zemlje i tamo rasporedila internet satelite Starlink.

Kompanija sada planira da na kraju misije pokuša da vrati letelicu na Zemlju i uhvati je uz pomoć posebnog lansirnog tornja, što do sada nikada nije izvedeno, preneo je CNN.

Tokom lansiranja iz Teksasa, SpejsEks je pokušao da vrati prvi, donji deo rakete, poznat kao pojačivač "Super Heavy", na lansirni toranj.

Plan je bio da ga posebni mehanički krakovi tornja uhvate prilikom spuštanja, ali pokušaj nije uspeo.

Pojačivač je zato usmeren ka spuštanju u Meksički zaliv.

Gornji deo rakete, svemirska letelica Staršip, nastavio je let i stigao do orbite, gde bi trebalo da provede oko 22 sata.

Tokom tog vremena rasporedio je satelite Starlink, a kompanija je potvrdila da letelica funkcioniše kako treba i da može da nastavi misiju.

Na kraju leta, SpejsEks planira da usmeri Staršip nazad ka Zemlji i pokuša da ga spusti uspravno, tako što će ga prihvatiti mehanički krakovi lansirnog tornja Mečazila.

Reč je o složenom manevru koji nikada ranije nije izveden, a cilj je da se letelica vrati na mesto lansiranja umesto da se spusti u more.

Kompanija je predvidela i alternativno mesto za spuštanje u blizini obale Čilea, u slučaju da se tokom leta pojave problemi koji bi onemogućili bezbedan povratak.

Tokom misije došlo je do zabune nakon što je Ministarstvo saobraćaja Havaja objavilo da je vazdušni saobraćaj obustavljen zbog mogućih ostataka rakete.

Portparol ministarstva je naknadno objasnio da se objava odnosila na rutinsko upozorenje pilotima o ograničenju letenja u tom području.

CNN nije pronašao izveštaje o ostacima Staršipa, a snimci SpejsEksa prikazivali su letelicu neoštećenu u orbiti.