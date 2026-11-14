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Premijer Poljske Donald Tusk oglasio se na društvenoj mreži "iks" (X) nakon što su mađarske vlasti pronašle gotovo 20 miliona dolara u gotovini u šumama i poljoprivrednim objektima i poručio bivšem premijeru Mađarske Viktoru Orbanu da "poštuje njegovu kreativnost" i da je "impresioniran kao nikad do sada".

"Pre nekoliko dana, Orbanov brat je pritvoren u slučaju krijumčarenja ljudi, dok je juče pronađeno 20 miliona dolara zakopanih u šumi od strane Orbanovog ministra. Dragi Viktore, oduvek sam bio poštovalac tvoje kreativnosti, ali sada moram reći da sam impresioniran kao nikada do sada", napisao je Donald Tusk.

Milioni dolara pronađeni zakopani u šumama

Podsetimo, mađarske vlasti pronašle su gotovo 20 miliona dolara u gotovini, delom zakopanih u šumama, a delom sakrivenih u poljoprivrednim objektima, skladištima i stambenoj zgradi, tokom istrage o korupciji protiv bivšeg ministra u vladi Viktora Orbana, Mikloša Šestaka.

Prema saopštenju Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine, istražitelji su tokom pretresa pronašli 5,07 milijardi forinti, 2,66 miliona evra i 1,26 miliona dolara, preneo je Index.hu.

Za prebrojavanje novca, ukupne vrednosti gotovo 20 miliona dolara, bilo je potrebno osam sati rada desetak službenika Državnog trezora, koji su koristili pet mašina za brojanje novčanica, kazao je ministar finansija Andraš Karman.

Njegov advokat Gabor Pap nije odgovorio na zahtev Rojtersa za komentar.

Fides-KDNP je izrazio uverenje da više od šest milijardi forinti gotovine zakopanih u šumama i sakrivenih u raznim zgradama nema nikakve veze sa bivšim ministrom nacionalnog razvoja. Fides je saopštio i da ne može imati zajednicu ni sa kim ko ne drži svoju poslaničku zakletvu, prenosi danas "Mađar nemzet".

Antikorupcijska kampanja nove mađarske vlade

Istraga je deo šire antikorupcijske kampanje koju je pokrenuo premijer Peter Mađar, nakon što je u aprilu na izborima smenio Orbana, koji je na vlasti proveo 16 godina.

Mađar je kampanju nazvao "Operacija Čistilište", a u okviru odvojenih istraga zbog sumnji na korupciju uhapšena su i dva bivša ministra iz Orbanove vlade, kao i nekadašnji guverner centralne banke Đerđ Matolči. Oni su negirali optužbe.

Vlasti su privele i Orbanovog brata u slučaju krijumčarenja ljudi, što je bivši premijer okarakterisao kao političku osvetu.

Mađar je pronađeni novac opisao kao simbol kraja onoga što je nazvao "mafijom", za koju tvrdi da su je tokom Orbanove vladavine predvodili njegova stranka Fides i njeni saveznici, hrišćanske demokrate.

Prema anketi agencije "Medijan", objavljenoj ove nedelje na portalu HVG, 70 odsto ispitanika smatra antikorupcijsku inicijativu veoma važnom.

Politikolog Gabor Terek ocenio je da bi fotografije velikih količina pronađenog novca mogle da nanesu štetu Fidesu, čija je podrška, prema istraživanju "Medijana", do novembra pala na 16 odsto birača.