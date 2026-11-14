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Dva vatrogasca, starosti 23 i 44 godine, poginula su danas, a jedan je povređen kada se deo napuštene zgrade urušio tokom gašenja požara u mestu Zefiri, u opštini Fili, nedaleko od Atine.

Požar je izbio oko 11.40 časova u zgradi u ulici Kacantoni, prenela je Prototema.

Na intervenciju je upućeno 20 vatrogasaca sa šest vozila, a tokom gašenja deo objekta se obrušio na vatrogasce koji su se nalazili unutra.

Dvojica vatrogasaca izvučena su bez svesti i prevezena u bolnicu, gde su preminula, dok je treći povređeni vatrogasac takođe zbrinut u bolnici.

Istražuje se da li su stradali od gušenja dimom ili od povreda zadobijenih prilikom urušavanja.

Uzrok požara i okolnosti nesreće još se utvrđuju.

Vatrogasna služba najavila je administrativnu istragu, a zastave na njenim objektima spuštene su na pola koplja.