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Grbavi kit primećen je u reci Hadson u Njujorku, objavio je Njujork post.

Stručnjaci su potvrdili da je reč o grbavom kitu, verovatno mladom i zdravom primerku.

Prema rečima naučnika, životinja se najverovatnije hranila jatima menhadena, sitnih riba koje su primećene u reci.

Kit je prethodno viđen i u blizini Staten Ajlenda.

Pojava kitova u Hadsonu je postala sve češća u poslednjih 10 godina, što stručnjaci povezuju sa poboljšanjem kvaliteta vode i većom količinom hrane u lokalnim vodama.

Kitovi su u tom području primećivani i ranije, između ostalog 1988, 2009. i 2016. godine.

Stručnjaci su apelovali na građane i posade brodova da životinjama ostave dovoljno prostora i da prijave njihovo prisustvo organizacijama za zaštitu morskog sveta.

Grbavi kitovi zaštićeni su američkim Zakonom o zaštiti morskih sisara, a preveliko približavanje može da dovede do novčanih i drugih pravnih sankcija.