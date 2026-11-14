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Evropska unija izrazila je danas ozbiljnu zabrinutost zbog pogoršanja humanitarne situacije u Pojasu Gaze i pozvala Izrael da omogući hitan i nesmetan ulazak humanitarne pomoći i otvori sve granične prelaze, navedeno je u saopštenju Saveta Evropske unije.

U saopštenju se ističe da međunarodno pravo, uključujući međunarodno humanitarno pravo, mora da se poštuje u svim okolnostima, što podrazumeva zaštitu civila, civilne infrastrukture, medicinskog osoblja i zdravstvenih ustanova.

EU je ocenila nedavni vazdušni napad na bolnicu Naser kao posebno zabrinjavajući.

Pozvala je na potpuno sprovođenje obaveza u vezi sa humanitarnom pomoći, predviđenih Sveobuhvatnim planom za okončanje sukoba u Gazi, u skladu sa međunarodnim pravom, navodi se u saopštenju.

1/5 Vidi galeriju Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na samitu Evropske političke zajednice (EPZ) u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije Foto: Anthony Pizzoferrato/AP, Leszek Szymanski/PAP, Sean Kilpatrick / PA Images / Profimedia

Izrael bi, kako se navodi, trebalo da omogući i nesmetan rad Ujedinjenih nacija, njihovih agencija i humanitarnih organizacija, uključujući nevladine organizacije, kao i kontinuiranu distribuciju pomoći i podršku obnovi u velikom obimu.

EU je istovremeno upozorila da humanitarna pomoć mora da bude korišćena isključivo u miroljubive svrhe i da ne sme da dospe u ruke naoružanih grupa.

EU traži povlačenje izraelskih snaga i razoružavanje Hamasa

U saopštenju se ukazuje da, godinu dana nakon objavljivanja primirja, vojni napadi i dalje traju, dok zbog postojećih ograničenja pristupa stanovništvu nedostaju osnovne potrepštine, uključujući odgovarajući smeštaj, lekove i medicinsku opremu, što onemogućava uspostavljanje prihvatljivih i dostojanstvenih životnih uslova.

Evropska unija je ponovila podršku rešenju o dve države i pozvala sve aktere da bez odlaganja u potpunosti sprovedu odredbe Rezolucije 2803 Saveta bezbednosti UN, u skladu sa relevantnim rezolucijama i međunarodnim pravnim i političkim načelima.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

To, kako se precizira, podrazumeva trajno razoružavanje Hamasa i drugih oružanih grupa koje ne pripadaju državnim strukturama, potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze i uspostavljanje civilne uprave na toj teritoriji.

U saopštenju Saveta Evropske unije naglašava se da Hamas ne bi trebalo da ima bilo kakvu ulogu u budućem upravljanju Gazom.