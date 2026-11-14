Slušaj vest

Evropska unija izrazila je danas ozbiljnu zabrinutost zbog pogoršanja humanitarne situacije u Pojasu Gaze i pozvala Izrael da omogući hitan i nesmetan ulazak humanitarne pomoći i otvori sve granične prelaze, navedeno je u saopštenju Saveta Evropske unije.

U saopštenju se ističe da međunarodno pravo, uključujući međunarodno humanitarno pravo, mora da se poštuje u svim okolnostima, što podrazumeva zaštitu civila, civilne infrastrukture, medicinskog osoblja i zdravstvenih ustanova.

EU je ocenila nedavni vazdušni napad na bolnicu Naser kao posebno zabrinjavajući.

Pozvala je na potpuno sprovođenje obaveza u vezi sa humanitarnom pomoći, predviđenih Sveobuhvatnim planom za okončanje sukoba u Gazi, u skladu sa međunarodnim pravom, navodi se u saopštenju.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na samitu Evropske političke zajednice (EPZ) u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije Foto: Anthony Pizzoferrato/AP, Leszek Szymanski/PAP, Sean Kilpatrick / PA Images / Profimedia

Izrael bi, kako se navodi, trebalo da omogući i nesmetan rad Ujedinjenih nacija, njihovih agencija i humanitarnih organizacija, uključujući nevladine organizacije, kao i kontinuiranu distribuciju pomoći i podršku obnovi u velikom obimu.

EU je istovremeno upozorila da humanitarna pomoć mora da bude korišćena isključivo u miroljubive svrhe i da ne sme da dospe u ruke naoružanih grupa.

EU traži povlačenje izraelskih snaga i razoružavanje Hamasa

U saopštenju se ukazuje da, godinu dana nakon objavljivanja primirja, vojni napadi i dalje traju, dok zbog postojećih ograničenja pristupa stanovništvu nedostaju osnovne potrepštine, uključujući odgovarajući smeštaj, lekove i medicinsku opremu, što onemogućava uspostavljanje prihvatljivih i dostojanstvenih životnih uslova.

Evropska unija je ponovila podršku rešenju o dve države i pozvala sve aktere da bez odlaganja u potpunosti sprovedu odredbe Rezolucije 2803 Saveta bezbednosti UN, u skladu sa relevantnim rezolucijama i međunarodnim pravnim i političkim načelima.

Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

To, kako se precizira, podrazumeva trajno razoružavanje Hamasa i drugih oružanih grupa koje ne pripadaju državnim strukturama, potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze i uspostavljanje civilne uprave na toj teritoriji.

U saopštenju Saveta Evropske unije naglašava se da Hamas ne bi trebalo da ima bilo kakvu ulogu u budućem upravljanju Gazom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaMANDATAR OPTUŽIO NETANJAHUA: "Podstiče nasilnu i rasističku kampanju protiv arapskih građana Izraela
99.png
PlanetaŠEF MOSADA U AMERICI: Direktor izraelske obaveštajne službe sa zvaničnicima SAD o ratu sa Iranom
Roman Gofman Benjamin Netanjahu Mosad Izrael.png
PlanetaNETANJAHU NEĆE TRAŽITI DOZVOLU ZA NAPAD NA IRAN! Ministar odbrane Kac kaže da tehničkoj vladi nije potrebno odobrenje opozicije ni za likvidacije u Gazi (FOTO)
sikica EPA Avi Ohayongpo Handout.jpg
Planeta"PRIPREMAJU SLEDEĆI GENOCID NAD NAMA!" Izraelski ambasador žestoko napao Njujork tajms zbog izveštavanja o Gazi, pomenuo i Hitlera
Jehijel Lajter, ambasador Izraela u Sjedinjenim Američkim Državama