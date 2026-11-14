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Sjedinjene Američke Države iznele su ideju da Ukrajina postane članica NATO-a u zamenu za povlačenje iz istočnog regiona Donbasa, u okviru pregovora o okončanju rata, izjavio je u petak ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Amerikanci su postavili pitanje: 'Šta ako Ukrajina uđe u NATO? Da li bi se Ukrajina povukla iz Donbasa?' Ovo je prvi put da je tako nešto pokrenuto", rekao je Zelenski novinarima u petak, dan nakon što se u Dablinu sastao sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin, Džared Kušner i Stiv Vitkof, pregovori u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Region Donbasa, na krajnjem istoku Ukrajine, graniči se sa Rusijom, a Moskva je 2022. godine, nakon početka invazije punog obima, proglasila njegovu aneksiju. Velika većina ovog regiona nalazi se pod kontrolom ruskih snaga.

Odustajanje od Donbasa već dugo je deo predloga koje je iznosila administracija američkog predsednika Donalda Trampa, uključujući i mirovni plan Bele kuće od 28 tačaka, predstavljen 2025. godine.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je zahtevao da Ukrajina odustane od nastojanja da pristupi NATO-u i prihvati stroga ograničenja veličine svoje vojske.

"Više puta sam rekao: Ukrajina se ne povlači i ne predaje svoju zemlju teroristima", poručio je Zelenski novinarima.

Bela kuća i američki Stejt department nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar.

Zelenski traži konkretne bezbednosne garancije

Zelenski je naveo da sa partnerima razgovara o "sveobuhvatnom bezbednosnom paketu", koji bi uključivao konkretne garancije NATO-a i Evropske unije, snažnu ukrajinsku vojsku sa odgovarajućim brojem vojnika, naoružanjem i finansijskom podrškom tokom određenog perioda, kao i plan obnove sa jasno definisanim izvorima finansiranja.

"Ako nam američka strana, zajedno sa ostalim partnerima iz NATO-a, potvrdi upravo to, onda ću pitati naše ukrajinsko društvo šta misli: da li to prihvatamo ili ne? Nemam pravo da samostalno donesem takvu odluku", rekao je Zelenski.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

"Naravno, to bi bilo bez bilo kakvog priznavanja okupiranih teritorija kao ruskih", dodao je.

"Ali potrebni su nam konkretni detalji, a njih još nemamo. O svemu ovome se i dalje razgovara", zaključio je ukrajinski predsednik.