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Policija u Hongkongu od ponedeljka će početi da koristi tehnologiju prepoznavanja lica zasnovanu na veštačkoj inteligenciji u okviru proširene mreže pametnog video-nadzora, izjavio je danas načelnik policije Džo Čou Jat-ming.

On je rekao da će nova tehnologija omogućiti identifikaciju osoba čak i kada nose maske ili koriste druge načine da izbegnu prepoznavanje, prenosi Saut Čajna morning post.

Prema njegovim rečima, sistem će doprineti bezbednosti građana i olakšati policiji otkrivanje i sprečavanje kriminala.

Projekat "SmartView", pokrenut 2024. godine, predviđa postavljanje 60.000 nadzornih kamera širom grada do 2028. godine.

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Prepoznavanje lica i praćenje kretanja u realnom vremenu

Sistem za prepoznavanje lica imaće dve osnovne funkcije.

Policija će moći da unese karakteristike lica osumnjičene osobe i proveri da li se ona pojavljuje na određenim snimcima ili kamerama u zadatom vremenskom periodu, kako bi pratila njeno kretanje.

Druga funkcija omogućava prepoznavanje u realnom vremenu.

Tako će, na primer, policija moći da koristi sistem u potrazi za nestalom starijom osobom, koji će je obavestiti kada i gde se ona pojavi pred nekom od kamera.

Policija je navela da će svaka pretraga zahtevati odobrenje službenika najmanje u činu inspektora i da će sistem biti korišćen u svrhe zaštite nacionalne bezbednosti, sprečavanja i otkrivanja kriminala i očuvanja javne bezbednosti.

Video-snimci čuvaće se najduže 31 dan, dok će podaci dobijeni putem sistema za prepoznavanje lica, uključujući vreme i mesto pojavljivanja neke osobe pred kamerama, moći da se čuvaju do 180 dana.

Zabrinutost zbog privatnosti i zaštite ličnih podataka

Uvođenje ove tehnologije izazvalo je zabrinutost dela javnosti za zaštitu privatnosti i ličnih podataka.

Slične sisteme koriste i policije u kontinentalnoj Kini, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, ali njihova primena izaziva rasprave o proporcionalnosti nadzora, zaštiti privatnosti i mogućoj rasnoj diskriminaciji.

Britanska vlada je ocenila da je prepoznavanje lica koristan alat za policiju, posebno tokom velikih javnih događaja, ali je istovremeno najavila potrebu za jedinstvenim pravnim okvirom koji bi regulisao njegovu upotrebu.