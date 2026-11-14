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U holandskom selu Hirdеn, u pokrajini Gelderland, u istočnom delu Holandije, treći put ove nedelje potvrđen je ptičji grip na jednoj farmi, zbog čega će biti usmrćeno oko 19.000 životinja, saopštile su nadležne službe.

Holandska uprava za bezbednost hrane i proizvoda široke potrošnje (NVWA) naredila je usmrćivanje oko 6.000 pataka i 13.000 koka nosilja kako bi se sprečilo dalje širenje virusa, prenosi NOS.

Farma je i 2022. godine bila pogođena ptičjim gripom.

U krugu od 10 kilometara oko zaraženog gazdinstva nalazi se još 14 živinarskih farmi, a na tom području odmah je uvedena zabrana transporta živine, jaja, stajnjaka i prostirke za životinje.

Ranije ove nedelje, zbog ptičjeg gripa na još dve farme pataka u istom selu, usmrćeno je ukupno 165.000 životinja.

NVWA istražuje širenje zaraze na tri gazdinstva i pokušava da utvrdi kako je virus dospeo na farme, ali je, prema rečima portparola te službe, uzrok ovakvih infekcija često nemoguće utvrditi.

Farme koje se nalaze u krugu od tri kilometra od zaraženih gazdinstava biće pod pojačanim nadzorom.

U Holandiji je od kraja oktobra na snazi obaveza držanja živine u zatvorenim prostorima ili pod zaštitnim mrežama, kako bi se sprečilo dalje širenje ptičjeg gripa.