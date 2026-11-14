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Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) doputovao je danas u u Pnom Pen, u Kambodži, uoči otvaranja samita Frankofonije, preneo je pariski list Mond (Le Monde).

Makron tako počinje prvu etapu turneje po jugoistočnoj Aziji, tokom koje će posetiti i Maleziju.

To je prva poseta jednog francuskog predsednika Kambodži, još od posete socijaliste Fransoa Miterana (Francois Mitterand) 1993. godine.

Makron će sutra i u ponedeljak učestvovati na samitu Međunarodne organizacije Frankofonije (OIF). Izbor generalnog sekretara ove organizacije protekao je u znaku tenzija između Demokratske Republike Kongo i Ruande.

U pratnji supruge Brižit Makron (Brigitte), predsednik će se u Pnom Penu sastati i sa kambodžanskim premijerom Hunom Manetom, a planirano je i potpisivanje desetak sporazuma u ​​različitim oblastima, uključujući razvoj veštačke inteligencije, energetike, zdravstva i kulturnog nasleđa.

Makron će u ponedeljak popodne otputovati na arheološki lokalitet Angkor, u blizini grada Sijem Reap. Tamo će, zajedno sa kambodžanskim kraljem Norodomom Sihamonijem, prisustvovati ceremoniji završetka projekta restauracije hrama Zapadni Mebon – inicijativi koja je rezultat četrnaestogodišnje saradnje dveju zemalja.

Makron će nakon toga otputovati u Maleziju, gde se očekuje najava sporazuma o saradnji u oblasti odbrane i rudarstva.

U narednim danima u ovom regionu održavaju se još dva značajna samita: samit Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili, kojem će prisustvovati predsednik SAD Donald Tramp (Trump), kao i godišnja konferencija Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu, u Kini.