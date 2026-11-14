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Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je da je jutros njihov radarski sistem za nadzor registrovao nepoznati objekat u oblasti blizu Zmijskog ostrva, koje pripada Ukrajini i nalazi se u Crnom moru, piše Mirror.co.uk.

Dva rumunska borbena aviona F-16 poletela su iz 86. vazduhoplovne baze u Feteštiju, a vojna komanda je obavestila nadležne službe da aktiviraju sistem za hitno uzbunjivanje stanovništva u oblasti Tulče.

Prvo upozorenje putem sistema RO-ALERT poslato je u 4.45, a drugo u 5.39, za severni deo okruga Tulča.

Na snazi bila vanredna situacija

Nadležni su saopštili da je vanredna situacija trajala do 5.52, ali nisu dali objašnjenje o prirodi vazdušne pretnje koju su radari registrovali.

Slična situacija dogodila se i u petak uveče, kada je nakon detektovanja pretnje u ukrajinskom vazdušnom prostoru, jugoistočno od Zmijskog ostrva, takođe aktiviran sistem za uzbunjivanje.

Sistem RO-ALERT funkcioniše tako što šalje upozorenja preko baznih stanica mobilne telefonije u određenim oblastima Rumunije. Svaki kompatibilni mobilni uređaj povezan na te stanice automatski prima obaveštenje.

Kako se rat Rusije i Ukrajine nastavlja, sve su češći upadi dronova u rumunski vazdušni prostor.

Građani u strahu da će Putin testirati odlučnost NATO

Stanovnici istočnog dela okruga Tulča, u blizini reke Dunav, već su navikli na eksplozije koje dolaze sa ukrajinske strane granice. Ipak, takve situacije izazivaju veliki strah među građanima, koji su svesni koliko se rat približio njihovim domovima. Mnogi strahuju da bi Vladimir Putin mogao da proširi sukob i testira odlučnost NATO-a.

Robert Marijan (48), stanovnik mesta Isakča, ranije je govorio o upozorenjima koja dobijaju putem sistema RO-ALERT.

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"Stižu nam upozorenja da nešto dolazi. To se dogodilo pre dve, možda tri nedelje. Spavao sam, bilo je oko ponoći... Jedno upozorenje bilo je tiše, ali drugo je bilo veoma glasno. Uplašio sam se i istrčao iz kuće", rekao je on.

Druga stanovnica Isakče, Alina Mihail, kaže da joj pozivi na oprez zbog dronova i eksplozije koje dolaze preko granice izazivaju veliki stres.