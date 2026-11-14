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Republika Baškortostan postala je prvi subjekt Ruske Federacije u kojem su vlasti zvanično priznale pad broja građana zainteresovanih za potpisivanje ugovora sa Ministarstvom odbrane, piše ruska Moskva tajms.

Ovaj region istovremeno prednjači u statistici Medijazone po broju potvrđenih gubitaka u ratu u Ukrajini. Prema podacima iz novembra 2026. godine, poznata su imena 11.990 stanovnika Baškortostana koji su poginuli u Ukrajini.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Sve manje Rusa želi da ide u rat

Tokom pripreme republičkog budžeta za period 2027-2028. godine, autori obrazloženja od 11. novembra naveli su da je u Baškortostanu sve manje građana koji žele da učestvuju u ratu.

"Zbog smanjenja broja građana koji potpisuju ugovor o služenju vojnog roka", navodi se u dokumentu kao obrazloženje za smanjenje budžetskih sredstava namenjenih jednokratnim isplatama za potpisivanje ugovora sa Ministarstvom odbrane Rusije, sa 13,6 milijardi na 12,6 milijardi rubalja.

Istovremeno, vlasti u Ufi za sada zadržavaju pojedinačne regionalne isplate na nivou od milion rubalja, što odgovara proseku u Rusiji.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Baškortostan ostaje ruski region sa najvećim apsolutnim brojem poginulih stanovnika u takozvanoj "specijalnoj vojnoj operaciji".

Republika je početkom 2023. godine ušla među pet ruskih regiona sa najvećim brojem poginulih u Ukrajini, a u septembru 2024. izbila je na prvo mesto, koje zadržava do danas.

U julu 2026. godine postala je prvi ruski region u kojem je broj potvrđenih poginulih premašio 10.000, dok je u novembru taj broj dostigao 11.990, navodi Medijazona.

To predstavlja gotovo 0,3 odsto ukupnog stanovništva republike, odnosno približno onoliko ljudi koliko živi u moskovskim četvrtima Vostočni ili Molžaninovski, koje imaju između 13.000 i 15.000 stanovnika.

Taj broj uporediv je i sa zvaničnim gubicima celog Sovjetskog Saveza tokom rata u Avganistanu od 1979. do 1989. godine, kada je poginuo 15.051 sovjetski vojnik.

Budžetska kriza primorava vlasti na drastične mere štednje

Ova republika u Povolžju takođe spada među ruske regione koji se suočavaju sa najvećim budžetskim problemima, između ostalog zbog pada prihoda od poreza na dobit za 38 odsto.

U prvoj polovini 2026. godine budžetski deficit Baškortostana dostigao je 17,1 milijardu rubalja, što predstavlja gotovo 71 odsto planiranog godišnjeg deficita.

Takva situacija već je primorala lokalne vlasti da štede na uličnoj rasveti, smanje regionalne naknade porodicama poginulih vojnika čak 20 puta i prodaju kompaniji Rosnjeft preostali deo svog paketa akcija u naftnoj kompaniji Bašnjeft.