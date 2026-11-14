Slušaj vest

Desetine hiljada ljudi marširalo je danas u više od 30 gradova širom Portugalije, u okviru najvećeg protesta do sada protiv vrtoglavog rasta cena stanovanja, zbog čega kupovina ili iznajmljivanje za najveći broj ljudi postaju nedostižni.

Stambena kriza dovela je do višenedeljnih demonstracija, pri čemu su pojedini aktivisti postavili kampove na glavnim gradskim trgovima u Lisabonu i Portu. Policija za razbijanje demonstracijaje, uz upotrebu pasa, rasturila neke od tih skupova, što je izazvalo optužbe za primenu prekomerne sile, prenosi AP.

Protesti su inspirisani demonstracijama koje su prošlog meseca počele u susednoj Španiji, koje su takođe bile usmerene protiv nedostatka priuštivog stanovanja.

Današnji protesti u Portugaliji održani su pod sloganom: „Nećemo dozvoliti da nam ukradu pravo na stanovanje”, a među učesnicima, koji su nosili velike transparente i zastave, bilo je ljudi svih generacija – od tinejdžera do penzionera.

Aktivisti zahtevaju ograničavanje rasta kirija, veću pravnu zaštitu za stanare od prinudnog iseljavanja, kao i veću ponudu priuštivih stanova.

Statistički podaci pokazuju da su cene nekretnina u Portugaliji rasle znatno brže od primanja građana.

Prema podacima koje je prošle nedelje objavio „Eurostat”, Portugalija je od 2015. do 2025. godine zabeležila najveću razliku u odnosu cena nekretnina i prihoda u celoj Evropskoj uniji od čak 61 odsto. Na drugom mestu je Holandija, gde je ta razlika 34 odsto.

Za sada, međutim, ništa ne ukazuje na to da će rast troškova stanovanja usporiti. Kako je prošlog meseca saopštio Nacionalni institut za statistiku, cene stanova su između prvog kvartala prošle i prvog kvartala ove godine porasle za gotovo 20 odsto.

Prema vladinim podacima, značajno su porasle i cene zakupa, koje su od 2020. godine zabeležile rast od čak 68 odsto.

Portugalski predsednik Antonio Žoze Seguro, čija je uloga uglavnom ceremonijalna, ali ima politički uticaj, sazvao je Državni savet kako bi se razgovaralo o protestima, a u petak se sastao i sa nekim od učesnika protesta.