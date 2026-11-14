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Ujedinjene nacije upozorile su da kontinuirane tenzije u Ormuskom moreuzu i moreuzu Bab el-Mandab predstavljaju ozbiljnu pretnju međunarodnom miru i bezbednosti, regionalnoj stabilnosti i globalnoj ekonomiji, zbog napada na komercijalne brodove i ometanja pomorskog saobraćaja.

Upozorenje je izneo pomoćnik generalnog sekretara UN za Bliski istok, Aziju i Pacifik Mohamed Haled Kiari, na sednici Saveta bezbednosti UN održanoj juče na zahtev Bahreina, posvećenoj situaciji na Bliskom istoku i pretnjama pomorskoj bezbednosti, prenosi Al Džazira.

Kiari je naveo da se napadi na komercijalne brodove nastavljaju, dok veliki broj brodova i njihovih posada već mesecima ostaje blokiran u Arapskom zalivu.

On je dodao da ograničenja koja su uvele sukobljene strane dodatno povećavaju neizvesnost u pomorskom saobraćaju.

Foto: Kineska medijska grupa

Pomorski transport i snabdevanje energentima pod pritiskom

Prema njegovim rečima, izvoz energenata iz regiona uglavnom je nastavljen alternativnim transportnim pravcima, ali je obim pomorskih isporuka i dalje ispod nivoa zabeleženog pre izbijanja sukoba.

Kiari je saopštio da je Međunarodna pomorska organizacija do 11. novembra registrovala 134 potvrđena incidenta u Ormuskom moreuzu i širem pomorskom području Bliskog istoka, u kojima je poginulo 25 pomoraca, dok je više osoba povređeno ili se vodi kao nestalo.

1/6 Vidi galeriju Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" stigao na Bliski istok, predsednik Donald Tramp preti Iranu Foto: MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

On je ocenio da su takvi incidenti neprihvatljivi i pozvao da se spreči da civilni i komercijalni brodovi budu mete napada.

Ormuski moreuz ključan za globalnu ekonomiju

Ormuski moreuz je od ključnog značaja za svetsko snabdevanje energentima, a saobraćaj kroz njega znatno je ograničen nakon izbijanja rata između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne i Irana s druge strane.

Pretnje i napadi na brodove, kao i ograničenja plovidbe, doveli su do zastoja u prolasku tankera i drugih komercijalnih brodova.