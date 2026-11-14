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Ujedinjene nacije upozorile su da kontinuirane tenzije u Ormuskom moreuzu i moreuzu Bab el-Mandab predstavljaju ozbiljnu pretnju međunarodnom miru i bezbednosti, regionalnoj stabilnosti i globalnoj ekonomiji, zbog napada na komercijalne brodove i ometanja pomorskog saobraćaja.

Upozorenje je izneo pomoćnik generalnog sekretara UN za Bliski istok, Aziju i Pacifik Mohamed Haled Kiari, na sednici Saveta bezbednosti UN održanoj juče na zahtev Bahreina, posvećenoj situaciji na Bliskom istoku i pretnjama pomorskoj bezbednosti, prenosi Al Džazira.

Kiari je naveo da se napadi na komercijalne brodove nastavljaju, dok veliki broj brodova i njihovih posada već mesecima ostaje blokiran u Arapskom zalivu.

On je dodao da ograničenja koja su uvele sukobljene strane dodatno povećavaju neizvesnost u pomorskom saobraćaju.

Ujedinjene nacije
Foto: Kineska medijska grupa

Pomorski transport i snabdevanje energentima pod pritiskom

Prema njegovim rečima, izvoz energenata iz regiona uglavnom je nastavljen alternativnim transportnim pravcima, ali je obim pomorskih isporuka i dalje ispod nivoa zabeleženog pre izbijanja sukoba.

Kiari je saopštio da je Međunarodna pomorska organizacija do 11. novembra registrovala 134 potvrđena incidenta u Ormuskom moreuzu i širem pomorskom području Bliskog istoka, u kojima je poginulo 25 pomoraca, dok je više osoba povređeno ili se vodi kao nestalo.

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" stigao na Bliski istok, predsednik Donald Tramp preti Iranu Foto: MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

On je ocenio da su takvi incidenti neprihvatljivi i pozvao da se spreči da civilni i komercijalni brodovi budu mete napada.

Ormuski moreuz ključan za globalnu ekonomiju

Ormuski moreuz je od ključnog značaja za svetsko snabdevanje energentima, a saobraćaj kroz njega znatno je ograničen nakon izbijanja rata između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne i Irana s druge strane.

Pretnje i napadi na brodove, kao i ograničenja plovidbe, doveli su do zastoja u prolasku tankera i drugih komercijalnih brodova.

(Kurir.rs/Tanjug)

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