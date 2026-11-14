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Mira Duška Marković, kandidatkinja Partije za životinje na predsedničkim izborima u Francuskoj 2027. godine.

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Na političkoj sceni Francuske, uoči predsedničkih izbora 2027. godine, pojavilo se i ime Mire Marković (Mira Douchka Marković), suosnivačice, kopredsednice i portparolke Partije za životinje.

Ova partija obeležava deset godina postojanja, a jubilej je iskoristila za održavanje prvog zvaničnog predizbornog skupa u 10. pariskom arondismanu.

Tom prilikom Marković je predstavljena kao kandidatkinja za predsednicu Francuske, uz poruku da su životinje godinama bile zanemarene u političkim programima.

Na izborima 2022. godine stranka nije uspela da sakupi zakonski propisanih 500 potpisa podrške.

Situacija je danas drugačija. Partija za životinje sada broji oko 4.000 članova, a uspela je da proširi prisustvo širom zemlje.

Na poslednjim lokalnim izborima imala je 28 izabranih kandidata u gradovima među kojima su Monpelje, Grenobl, Marsej i Avr.

Iz izbornog štaba navode da već imaju oko 140 obećanih potpisa zvaničnika koji su podržali prethodnu kandidaturu, dok se aktivnosti na terenu nastavljaju.

Odrasla između Francuske i Srbije

Mira Duška Marković je rođena i odrasla u Francuskoj, uz majku Francuskinju i oca Srbina.

Izjavila je da njen boravak u Srbiji u detinjstvu i susret sa načinom na koji se u očevom rodnom kraju postupa sa životinjama na poljoprivrednim imanjima predstavljaju ključni trenutak u njenom životu.

"Ta vizija je bila veoma nasilna i vrlo konkretna. Duboko me je obeležila i trajno promenila moj pogled na svet", prisetila se Marković.

Od rada sa najugroženijima do političkog angažmana

Pre nego što se posvetila politici, Marković je izgradila profesionalnu karijeru u oblasti psihologije i socijalne zaštite.

Više od 17 godina radila je u medicinsko-socijalnom sektoru, u okviru centra za obuku, gde je pružala podršku ljudima koji se nalaze u teškim životnim okolnostima.

Među onima sa kojima je radila bili su i izbeglice.

Stranci Zelenih pridružila se 2010. godine. Ipak, saradnja nije dugo potrajala.

Marković je napustila stranku jer je smatrala da unutar nje nema dovoljno prostora za ozbiljnije zalaganje za prava životinja.

Zaštita životinja kao šire političko pitanje

Rezultati stranke na evropskim izborima pokazuju da postoji deo biračkog tela zainteresovan za njen program.