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Izraelski premijer u tehničkom mandatu Benjamin Netanjahu pozvao je danas svog glavnog političkog rivala Gadija Ajzenkota da uđe u vladu nacionalnog jedinstva u kojoj će biti sve jevrejske partije, tvrdeći da vlada koja se oslanja na arapske stranke neće biti u stanju da se suprotstavi iranskoj pretnji.

Netanjahu je u video izjavi pozvao Ajzenkota na razgovore bez preduslova o bezbednosti i budućnosti Izraela, uključujući i pitanje regrutacije, koje, kako je naveo, može da se reši zajedno sa predstavnicima ortodoksnih Haredi Jevreja.

On tvrdi da Iran radi na obnavljanju svog programa nuklearnog oružja i da će upotrebiti bombu protiv Izraela, kao i da su dve operacije protiv Irana tokom prošle godine "uklonile neposrednu opasnost od uništenja" Izraela.

"Moramo jednom za svagda da uklonimo ovu egzistencijalnu pretnju", naveo je Netanjahu, ocenjujući da vlada koja se oslanja na arapske stranke, koje je nazvao "pristalicama terorizma", neće biti u stanju da to postigne.

Netanjahu, koji je prošle sedmice održao oštar govor na inauguraciji Kneseta, kaže da će vlada nacionalnog jedinstva dovesti do nacionalnog pomirenja.

Gadi Ajzenkot je dobio mandat za formiranje vlade.

Stranke koje podržavaju Ajzenkota imaju 67 od ukupno 120 mesta u Knesetu, uključujući 19 mandata arapskih stranaka Ram i Zajednička lista

Netanjahu je optužio te stranke za izbornu krađu i pozvao Ajzenkota da se pridruži vladi nacionalnog jedinstva koju bi on predvodio.