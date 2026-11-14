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Američki predsednik Donald Tramp rekao je poslednjih dana svojim visokim savetnicima da bi mogao da odustane od novih napada na Iran ukoliko se Sjedinjene Američke Države ne suoče sa novim provokacijama Teherana ili jemenskih Huta, koje podržava Iran, izjavile su tri osobe upoznate sa situacijom.

Tramp je naizmenično pretio eskalacijom rata novim napadima i najavljivao smirivanje neprijateljstava, a sadašnji i bivši zvaničnici navode da, po svemu sudeći, još nije odlučio kako da okonča nepopularni sukob koji je u februaru pokrenuo zajedno sa Izraelom, prenosi Rojters.

Međutim, tokom sastanaka sa savetnicima za nacionalnu bezbednost i nakon niza obaveštajnih brifinga, Tramp je rekao da razmatra mogućnost odustajanja od novih udara, naveli su izvori koji su, kao i ostali sagovornici za ovu priču, govorili pod uslovom anonimnosti.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući Foto: EMILY CURIEL/EPA, Alex Brandon/AP

Takođe je pokazao razumevanje za saveznike u regionu koji su od njega tražili da ne pokreće novi rat punog obima.

"Mogao bih odmah da ga okončam, ali na zahtev zemalja koje nastojim da zaštitim, radimo to malo sporije, na nešto civilizovaniji način", rekao je Tramp u četvrtak sportskom komentatoru Stivenu A. Smitu.

Rat je doveo do rasta svetskih cena goriva i pokazao se nepopularnim među američkim biračima, koji su na prošlonedeljnim međuizborima predali kontrolu nad Kongresom demokratama.

U anketi Rojtersa i Ipsosa, sprovedenoj neposredno pre izbora 3. novembra, 55 odsto Amerikanaca ocenilo je da rat nije vredan troškova, dok je potpredsednik Džej Di Vens naveo sukob kao razlog zbog kojeg su Trampovi republikanci izgubili kontrolu nad Kongresom.

Trampove izjave iza zatvorenih vrata nadovezuju se na njegove javne komentare kojima je umanjivao verovatnoću nastavka velikih vojnih operacija.

"Kao vrhovni komandant, predsednik Tramp je arhitekta i jedini donosilac odluka, koji drži sve karte u svojim rukama i uvek će osigurati zaštitu američkih interesa", naveo je zvaničnik Bele kuće u saopštenju.

"Sjedinjene Američke Države nalaze se u veoma snažnoj poziciji, kontrolišu Ormuski moreuz, dok se iranska ekonomija urušava. Samo predsednik Tramp zna šta će uraditi i kada", dodao je zvaničnik.

CIA i Kancelarija direktora nacionalne obaveštajne službe nisu odgovorile na zahteve za komentar.

Razgovori sa Saudijskom Arabijom i Turskom

Tokom telefonskih razgovora u prethodne dve nedelje, Tramp je zatražio mišljenje saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana i turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, koji su ga obojica pozvali da ne nastavlja napade na Iran, naveli su visoki američki zvaničnik i još jedna osoba upoznata sa situacijom.

Prema njihovim rečima, Tramp se nije obavezao ni na jednu odluku.

Tramp je 31. oktobra rekao Bin Salmanu da planira napad nakon izbora, ali ga je prestolonaslednik molio da odustane, tvrdeći da ekonomske sankcije protiv Irana daju rezultate, navela su još dva izvora upoznata sa razgovorom.

Ministarstvo spoljnih poslova Saudijske Arabije nije odgovorilo na zahtev za komentar.

Tramp je od 28. oktobra tri puta razgovarao sa Erdoganom, prema podacima turskog predsedništva.

U zvaničnom saopštenju o razgovoru održanom 7. novembra naglašeno je da tenzije između Irana i SAD moraju da budu okončane.

1/6 Vidi galeriju Iran rat u Iranu Foto: Vahid Salemi/AP

Američke obaveštajne agencije procenile su da američka pomorska blokada i ekonomske sankcije nanose štetu iranskoj ekonomiji i da će nastaviti da vrše pritisak na Teheran, navela su dva američka zvaničnika upoznata sa obaveštajnim procenama.

Nadovezujući se na višemesečnu blokadu iranskog pomorskog saobraćaja, američka vojska takođe nastoji da spreči ulazak oružja i druge robe obuhvaćene sankcijama u Iran kopnenim putem ili preko Kaspijskog mora, prvi je prošle nedelje izvestio Rojters.

Vojne opcije i mogući novi napadi

Istovremeno, američka vojska spremna je da eskalira sukob ukoliko bude potrebno, navela su još tri izvora upoznata sa američkim vojnim planovima.

Treći nosač aviona trebalo bi narednih dana da stigne na Bliski istok kako bi zamenio jedan od dva koja trenutno deluju u regionu, ali bi sva tri mogla da ostanu ukoliko bude potrebno, naveli su izvori.

Tramp bi mogao da odluči da bombarduje iranska podzemna nuklearna postrojenja, rekao je jedan od izvora upoznatih sa njegovim razgovorima sa saudijskim i turskim liderima.

Međutim, SAD su već izvele napade na ta postrojenja i nije jasno da li bi novi udari bili uspešni.

Američke obaveštajne agencije procenile su da obnovljeni napadi ne bi značajno promenili iranske zahteve u pregovorima, navela su dva američka zvaničnika.

Tramp je takođe obavešten o američkim zalihama naoružanja, od kojih su neke smanjene na zabrinjavajući nivo, rekla su dva izvora upoznata sa obaveštajnim brifinzima.

Rojters je u avgustu izvestio da su SAD potrošile "praktično sve" svoje dalekometne precizno navođene projektile, dok je još jedan izvor upoznat sa situacijom naveo da zalihe nisu obnovljene.

"Vojska Sjedinjenih Američkih Država ima dovoljno projektila i municije da ispuni sve strateške ciljeve vrhovnog komandanta, pa i više od toga", poručio je zvaničnik Bele kuće.

Izrael vrši pritisak na Trampa

Izraelski zvaničnici nastavili su da lobiraju kod američke administracije za pokretanje nove vojne kampanje, izjavio je jedan američki zvaničnik.

Tramp je ove nedelje nagovestio da su SAD već postigle sve što su mogle kroz pregovore, ali nije rekao da li će nastaviti napade.

"Ne treba nam sporazum sa Iranom", napisao je Tramp u četvrtak na društvenim mrežama.