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Španska Civilna garda ugasila je TikTok kanal preko kojeg su vrbovane osobe za otvaranje bankovnih računa, koji su potom korišćeni za prijem i prebacivanje novca stečenog internet prevarama i drugim sajber-krivičnim delima, a u okviru istrage uhapšene su dve osobe.

U operaciji pod nazivom "Black-Account" identifikovane su najmanje 162 žrtve, a istražitelji su uspeli da povrate 38.000 evra, saopštila je danas Civilna garda, prenosi španski javni servis RTVE.

Uhapšeni su administrator TikTok profila i još jedna osoba osumnjičena za učešće u nezakonitim aktivnostima, u provincijama Granada i Almerija.

Istraga je počela pre godinu dana, nakon što je jedna od žrtava podnela prijavu u Granadi. Pripadnici jedinice za tehnološke istrage analizirali su finansijske i tehnološke podatke kako bi pratili tok novca i otkrili način funkcionisanja mreže.

Prema navodima istražitelja, osumnjičeni su putem TikToka objavljivali snimke u kojima su nudili do 100 evra osobama koje bi otvorile bankovni račun na svoje ime i potom im predale pristupne podatke i bezbednosne kodove.

Nakon otvaranja računa i potvrde identiteta putem video-verifikacije, vlasnici su prosleđivali kodove dobijene SMS porukama, čime su osumnjičeni preuzimali kontrolu nad računima i koristili ih za prebacivanje novca poreklom iz internet prevara.

Novac je potom prebacivan između različitih bankovnih računa, finansijskih platformi, pa čak i servisa za trgovinu kriptovalutama, kako bi se otežalo njegovo praćenje i utvrđivanje identiteta stvarnih počinilaca.

Civilna garda je utvrdila da je jedan od osumnjičenih vlasnika računa imao čak 26 bankovnih računa u osam različitih finansijskih institucija, dok je preko jednog računa otvorenog u digitalnoj banci prošlo gotovo 80.000 evra.