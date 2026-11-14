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Britanski premijer Endi Bernam izjavio je da je Ujedinjeno Kraljevstvo izlaskom iz Evropske unije "izgubilo više nego što je dobilo". To je njegova najnovija kritika Bregzita, a dolazi u trenutku kada pokušava da dogovori bliže veze sa Briselom.

Bernam optužuje Konzervativnu stranku da je nakon izlaska iz Unije uništila odnose sa njom, piše Gardijan.

Novi sporazum sa Briselom

Bernam se sledeće nedelje, 20. novembra, u Briselu sastaje sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom.

Na tom samitu nada se potpisivanju sporazuma koji bi, prema njegovim rečima, trebalo da "snize cene hrane" i obezbede veće prihode britanskim izvoznicima.

Dogovori bi obuhvatili sektore hrane i poljoprivrede, trgovinu emisijskim jedinicama i program mobilnosti mladih.

Prema procenama vlade, mogli bi da povećaju BDP za 0,4 odsto, odnosno za oko 17 milijardi funti.

Premijer je najavio i da planira da "ispita mogućnosti" za drugačiji dugoročni odnos sa Briselom.

1/15 Vidi galeriju Endi Bernam, premijer Velike Britanije Foto: ANDY RAIN/EPA, Kin Cheung/AP, Leon Neal/Pool Getty Images Europe

Govor na konferenciji

Na konferenciji velških laburista, Bernam je rekao da se "moraju donositi teške odluke kako bi se smanjili troškovi života".

Objasnio je da upravo zbog toga odlazi na samit sa EU.

"Naporno ću raditi kako bismo postigli novi sporazum o hrani i poljoprivredi. Radim to jer želim da pomognem velškim preduzećima", poručio je.

U govoru je dodao da smatra da je Britanija tokom protekle decenije više izgubila nego dobila.

"Zapravo, smatram da su konzervativci Britaniji nametnuli grublji i teži Bregzit nego što su ljudi očekivali kada su glasali 2016. godine.

Oni su nakon toga uništili sve naše veze sa EU, pa ću ja kao premijer preuzeti inicijativu. Pokušaću da izborim najbolji mogući dogovor za Vels i za sve koji od toga mogu da imaju koristi, poput velških poljoprivrednika i izvoznika školjki i jagnjetine", izjavio je.

"Crvene linije"

Iako je nedavno izjavio da je otvoren za povratak na jedinstveno tržište, u carinsku uniju ili čak za "potpuni povratak" u EU, Bernam je naglasio da će o svim promenama na kraju odlučivati birači.

Ponovio je svoju privrženost "crvenim linijama" iz laburističkog manifesta, koje isključuju povratak u carinsku uniju, jedinstveno tržište i slobodu kretanja.

"Sarađivaćemo sa Evropskom unijom, ali ćemo istovremeno poštovati crvene linije iz našeg manifesta i rezultate referenduma. To je duh sa kojim idem napred", rekao je.

1/12 Vidi galeriju Endi Bernam, novi premijer Velike Britanije Foto: Alastair Grant/AP

Koraci ka približavanju Evropskoj uniji

Bernamova vlada već je preduzela nekoliko koraka koji bi Ujedinjeno Kraljevstvo čvršće povezali sa Briselom.

Gardijan je ranije ovog meseca izvestio da je Velika Britanija spremna da izdvaja do 450 miliona funti godišnje za subvencionisanje školarina studentima iz EU, ukoliko Brisel zauzvrat omogući Britaniji pristup industrijskom programu "Made in Europe".

Pored toga, ministar Hamiš Falkoner, zadužen za pregovore sa EU, početkom nedelje izjavio je da je Britanija spremna da razgovara o sufinansiranju infrastrukturnih projekata u siromašnijim delovima EU u zamenu za pristup evropskom tržištu električne energije.

Reakcija iz Brisela

Uprkos Bernamovim najavama, visoki zvaničnici u Briselu poručuju da Ujedinjeno Kraljevstvo mora da počne da plaća za pristup evropskim programima u kojima želi da učestvuje.

Bivši pregovarač EU za Bregzit Mišel Barnije prošle nedelje izjavio je za BBC da nije moguće "imati jednu slobodu, a drugu ne".

Naglasio je da su četiri slobode uslov za učešće na jedinstvenom tržištu.

U drugom gostovanju na BBC-ju ponovio je da Velika Britanija ne može da se vrati na jedinstveno tržište "po narudžbini".