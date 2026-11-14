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Amerikanka Gejla Tompson (33) iz Nešvila odlučila je da nakon razvoda, kojim je okončan njen desetogodišnji brak, započne potpuno novo poglavlje života. Umesto da tuguje za bivšim suprugom, ostvarila je dugogodišnju želju i nabavila kućnog ljubimca kakvog većina ljudi nikada ne bi poželela u svom domu, prase po imenu Dejzi.

"Zamenila sam jednu svinju drugom", našalila se Tompsonova, koja je u novembru 2025. godine nabavila osmonedeljno prase teško oko četiri kilograma.

Kako kaže, njen bivši suprug nikada nije dozvoljavao da imaju svinju kao kućnog ljubimca, pa je završetak braka iskoristila kao priliku da konačno ostvari svoju želju.

"Moj bivši muž mi je uvek govorio da ne mogu da imam svinju kao kućnog ljubimca. Zato je, kada je razvod završen, nabavka praseta iz snova bila najbolji način da započnem novi život", ispričala je Amerikanka.

Prase ima svoj krevet, igračke i redovno ide u kupovinu

Dejzi je ubrzo postala centar njenog sveta. Sa četiri meseca dostigla je težinu od oko 23 kilograma, a u kući ima sopstveni krevet, igračke i kutiju sa posipom za obavljanje nužde.

Međutim, njen život ne svodi se samo na boravak u kući. Tompsonova je redovno vodi u prodavnicu kućnih ljubimaca, gde je zaposleni već dobro poznaju.

"Ne viđa se svakog dana svinja na povocu u prodavnici. Veoma je poznata u lokalnom pet-šopu. Svi zaposleni je obožavaju, a u svakom prolazu pomaže u čišćenju", rekla je ona.

Dejzi je postala i redovan gost američkog lanca brze hrane Sonic, gde je zaposleni prepoznaju čim se pojavi i časte posebnom poslasticom namenjenom kućnim ljubimcima.

Iako njena odluka izaziva čuđenje prolaznika, porodica nije bila iznenađena. Tompsonova je od detinjstva volela životinje i pomagala u oporavku povređenih ptica i drugih stvorenja.

"Znate film 'Šarlotina mreža'? Ja sam ona devojčica iz filma. Uvek sam spasavala ptiće i pomagala im da se oporave. Od mene se moglo očekivati da ću imati svinju u kući", objasnila je.

Svinja je čistija nego što ljudi misle

Iako je ranije imala velike pse, uključujući engleske mastife i nemačke doge, Dejzi joj je donela potpuno drugačije izazove.

Sa svega tri meseca naučila je da otvara kuhinjske ormariće i izvlači stvari iz njih, zbog čega je vlasnica morala dodatno da zaštiti nameštaj i tepihe.

Ipak, tvrdi da je briga o prasetu mnogo jednostavnija nego što većina ljudi zamišlja.

"Nuždu obavlja isključivo u svojoj kutiji. Svinje su zapravo veoma čiste životinje, samo što ljudi to ne znaju", rekla je Tompsonova.

Pored toga, troškovi održavanja njenog neobičnog ljubimca nisu veliki.

Tokom prvih zimskih meseci na Dejzi je trošila oko 50 dolara mesečno, a očekuje da će taj iznos pasti na svega 20 dolara kada joj izgradi odgovarajući prostor napolju.

Prase dva puta dnevno jede peletiranu hranu, dok su mu zelena salata i pahuljice Cheerios omiljene poslastice.

"Svinje su odlične za ostatke hrane. Zapravo sada bacam manje hrane", rekla je ona.

## Pronašla novu ljubav, a Dejzi dobila brata

U međuvremenu, Tompsonova je pronašla i novog partnera, koji u potpunosti podržava njenu ljubav prema životinjama.

On svakog vikenda pomaže da Dejzi prevezu na njegovo veće seosko imanje, gde može slobodno da luta i rije zemlju.

Par planira zajednički život i izgradnju posebnog prostora za svinje, a Dejzi je već dobila društvo, još jednu svinju po imenu Dud.

Njihovi planovi tu se ne završavaju. Žele da naprave malu farmu na kojoj bi, pored svinja, držali kokoške, a možda i magarca.

"Selimo se zajedno i gradimo im predivan svinjac", rekla je Tompsonova.

Za nju je neobični ljubimac postao simbol novog početka nakon propalog braka.