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Porodica nilskih konja zamalo je nastradala kada je iznenada prešla autoput Medeljin-Bogota u Kolumbiji, ali je vozač kamiona pravovremenim kočenjem izbegao nesreću.

Incident se dogodio tokom noći u blizini mesta Doradal, u opštini Puerto Triunfo, nedaleko od tematskog parka Hacienda Napoles, prenosi kolumbijski list El Tiempo.

List navodi da su životinje iskoristile mrak da pređu prometni put, a vozač kamiona ih je na vreme uočio i naglo zakočio. U incidentu nije bilo povređenih životinja niti je zabeležena saobraćajna nesreća.

Prisustvo nilskih konja u ovom delu Kolumbije posledica je njihovog nekontrolisanog razmnožavanja nakon što je narko-bos Pablo Eskobar osamdesetih godina prošlog veka ilegalno doveo četiri jedinke na svoje imanje Hacienda Napoles.

Populacija ovih životinja tokom decenija značajno je porasla, a nilski konji danas slobodno naseljavaju područje sliva reke Magdalene.

Stručnjaci upozoravaju da bi njihov broj mogao da dostigne nekoliko hiljada do 2034. godine.

Kolumbijske saobraćajne i ekološke vlasti pozvale su vozače da budu posebno oprezni na deonici kod Doradala i Puerto Trijunfa, naročito tokom noći, kada su životinje aktivnije i vidljivost je smanjena.