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Smanjenje broja američkih vojnika širom Evrope, koje sprovodi administracija američkog predsednika Donalda Trampa, biće manje nego što su se evropski saveznici pribojavali, a očekuje se povlačenje ukupno oko 5.000 vojnika, javio je danas Blumberg, pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

Izvori su naveli da će se najveći deo smanjenja od 5.000 vojnika odnositi na Nemačku, dok su evropske zemlje, članice NATO-a, strahovale da bi Pentagon mogao da povuče čak 25.000 vojnika od ukupno oko 80.000 američkih vojnika raspoređenih u Evropi.

1/6 Vidi galeriju Američka vojska napušta vojne baze u Siriji Foto: Mitib Huseyin / AFP / Profimedia, Izz Aldien Alqasem / AFP / Profimedia, Bakr ALKASEM / AFP / Profimedia

Konačnu odluku donosi Tramp

Izvori su takođe naveli da će konačnu odluku doneti Tramp, koji je više puta oštro kritikovao evropske članice NATO-a zbog toga što nisu pomogle Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu u ratu protiv Irana.

Zamenik američkog ministra odbrane za politička pitanja Elbridž Kolbi trebalo bi da dostavi zvanični izveštaj o predloženim promenama američkom ministru odbrane Pitu Hegsetu.

Vrhovni komandant NATO-a za Evropu i načelnik Evropske komande američke vojske, general Aleksus Grinkevič, dostavio je u septembru Kolbijevom timu nekoliko mogućih scenarija na razmatranje.

Očekuje se da će Hegset 1. decembra izneti konačne preporuke Trampu.

1/12 Vidi galeriju Američka vojska Foto: ALLISON DINNER/EPA, LUIS TORRES/EFE, Michael Gonzalez/EPA

Vašington traži veće angažovanje evropskih saveznika

"Amerika ne može da brine o odbrani Evrope više nego naši saveznici, niti da za nju izdvaja više novca", rekao je Hegset ranije ove godine saveznicima u NATO-u, kada je najavio preispitivanje broja američkih vojnika u Evropi.

Američke vojne operacije protiv Irana u velikoj meri oslanjale su se na evropske vojne baze i mogućnost preletanja teritorije savezničkih zemalja.