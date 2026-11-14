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Jedan neispravan ili pogrešno instaliran mrežni ruter mogao bi da bude uzrok gotovo petosatne obustave avio-saobraćaja u SAD, koja je od petka poremetila više od 20.000 letova. U petak je otkazano gotovo 10.000 letova, a u subotu više od 4.000, dok desetine hiljada putnika i dalje čekaju nastavak putovanja.

Uređaj je instalirala kompanija L3Harris, koja za američku vladu modernizuje zastareli komunikacioni sistem kontrole letenja, piše Rojters.

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi izjavio je da se još utvrđuje da li je problem nastao zbog greške instalatera ili neispravnog uređaja. Kvar se dogodio tokom rutinskih radova na zameni starih bakarnih komunikacionih vodova optičkim kablovima.

Hiljade letova otkazane i nakon završetka obustave

Američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) u petak je gotovo pet sati zabranila poletanja širom zemlje, što je izazvalo jedan od najtežih poremećaja u američkom avio-saobraćaju u poslednjih nekoliko decenija.

Osim gotovo 10.000 otkazanih letova, više od 7.000 ih je kasnilo.

Problemi su se nastavili i u subotu, iako je nacionalna zabrana poletanja ukinuta još u petak uveče. Prema podacima Rojtersa, do subote popodne otkazano je više od 4.000 dodatnih letova, dok je najmanje 3.000 kasnilo.

Avio-kompanije pokušavaju da vrate avione i posade na predviđene lokacije kako bi ponovo uspostavile redovne rasporede.

Takvi poremećaji mogu da se osećaju danima, jer otkazivanje jednog leta utiče i na sve naredne letove koje je isti avion trebalo da obavi.

Foto: ALLISON DINNER/EPA

Putnici spavali na aerodromima

Desetine hiljada putnika ostale su zaglavljene na američkim aerodromima, a mnogi su noć proveli u terminalima.

Otkazivanja su poremetila porodična putovanja, poslovne obaveze i međunarodne veze, dok su putnici pokušavali da pronađu slobodna mesta na drugim letovima.

Junajted erlajns je u subotu privremeno obustavio sopstvena poletanja na aerodromu O'Her u Čikagu, a Delta erlajns na njujorškom aerodromu La Gvardija.

Razlog više nije bio prvobitni kvar FAA, već preopterećenost aerodroma i nedostatak slobodnih mesta za prihvat aviona.

Amerikan erlajns najavio je da će prednost dati međunarodnim letovima i vezama sa manjim gradovima kako bi što pre rasporedio avione i posade.

Foto: ALLISON DINNER/EPA

Pojedini aerodromi istovremeno su upozorili da više ne mogu da prihvataju dodatne preusmerene letove.

Kako je jedan uređaj mogao da zaustavi saobraćaj?

"Radimo na tome da utvrdimo da li je reč o nesposobnosti, odnosno grešci korisnika ili instalatera iz L3Harrisa, ili su postavili neispravan ruter. Još nismo utvrdili šta je pošlo po zlu", rekao je Dafi.

Prema informacijama zvaničnika, problemi su možda povezani sa uređajima instaliranim u Arkanzasu i Teksasu.

Novi ruteri počeli su da šalju više od 1.000 zahteva za povezivanje na svake četiri do pet sekundi, preopterećujući ostatak mreže.

Poremećaj je zahvatio 17 od ukupno 22 regionalna centra FAA.

Zbog nestabilnosti podataka i problema u komunikaciji sa avionima i radarima doneta je odluka o obustavi poletanja na nacionalnom nivou.

Iz FAA naglašavaju da komunikacija nije potpuno prekinuta i da kontrolni centri nisu ostali bez sistema.

Međutim, poremećaj je bio dovoljno ozbiljan da se dalja poletanja aviona procene kao bezbednosni rizik.

Foto: ALLISON DINNER/EPA

Tek druga takva obustava nakon 11. septembra

Ovo je tek drugi put od terorističkih napada 11. septembra 2001. godine da su američke vlasti naredile zabranu poletanja na teritoriji cele zemlje zbog tehničkog problema.

Prethodni slučaj dogodio se 11. januara 2023. godine, kada je otkazao sistem NOTAM, koji pilotima i kontrolorima letenja dostavlja važne bezbednosne informacije.

Tada je zbog slučajnog brisanja računarskih datoteka FAA zaustavila domaća poletanja na približno 90 minuta.

Prema podacima američke Kancelarije za odgovornost vlade (GAO), tokom tog dana otkazano je više od 1.300 letova, dok je gotovo 10.000 kasnilo.

Ovogodišnji prekid trajao je znatno duže i imao mnogo veće posledice. Reč je o najdužoj nacionalnoj obustavi poletanja od napada 2001. godine.

1/5 Vidi galeriju Teroristički napad 11. septembra na Svetski trgovinski centar u Njujorku. Foto: Greg Semendinger/NYPD / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sistem ponovo zakazao 2025. godine

Kvar iz 2023. nije bio izolovan slučaj. Isti sistem NOTAM ponovo je imao probleme u februaru i martu 2025. godine, ali je tada aktiviran rezervni sistem uveden sredinom 2024, čime su ublažene posledice.

U septembru ove godine hiljade letova na gusto naseljenom severoistoku SAD bile su odložene ili otkazane zbog dva istovremena problema.

Jedan je bio kvar komunikacione veze u objektu kontrole letenja u Filadelfiji, a drugi slučajno presecanje optičkog kabla u Nju Džerziju tokom građevinskih radova.

Američka kontrola letenja poslednjih godina imala je i prekide izazvane oštećenjima optičkih kablova, kao i kvarom komponente koja se istopila i izazvala snažan hemijski miris.

Ti incidenti pokazuju koliko je sistem osetljiv na pojedinačne tehničke probleme.

Sistem je trebalo zameniti još 2006. godine

Prema ranijoj proceni američke Kancelarije za odgovornost vlade, od 138 sistema koji se koriste u kontroli vazdušnog saobraćaja, njih 51, odnosno 37 odsto, ocenjen je kao neodrživ.

Dodatna 54 sistema, odnosno 39 odsto, svrstana su u kategoriju potencijalno neodrživih.

To znači da je čak tri četvrtine analiziranih sistema imalo ozbiljne probleme sa dugoročnim održavanjem ili pouzdanošću.

Među glavnim poteškoćama GAO navodi nedostatak rezervnih delova, zastarelu tehnologiju i odlazak iskusnih tehničara u penziju.

Mrežni ruteri koji se sada menjaju stari su oko 25 godina, a njihova zamena bila je planirana još 2006. godine.

FAA godišnje troši oko milijardu dolara samo na održavanje stare komunikacione mreže sa bakarnim vodovima.

Kongres je već odobrio 12,5 milijardi dolara za modernizaciju, dok Dafi traži dodatnih 50 milijardi dolara za kontrolu letenja i aerodrome.

"Ovo je bio sistem FAA koji nije bio dorastao situaciji", rekao je ministar.

Diskete, stari računari i delovi sa Ibeja

Razmere tehnološkog zaostajanja pokazuje podatak da FAA još koristi diskete za vremenske i druge važne informacije u više od 400 objekata kontrole letenja.

Njihova zamena trebalo bi da bude završena tek do kraja 2028. godine.

U sistemu se još nalaze računari Compaq stari nekoliko decenija, a rezervni delovi nabavljaju se čak i preko Ibeja (eBay).

Kontrolori letenja na brojnim aerodromima i dalje koriste papirne trake za praćenje aviona.

FAA je još 2022. godine započela postepeno uvođenje elektronske zamene za te papirne evidencije.

Međutim, njihova primena na 49 velikih aerodroma neće biti završena pre 2028. godine.

Kompanija L3Harris saopštila je da ozbiljno shvata incident i da sarađuje sa FAA kako bi se utvrdilo šta je izazvalo prekid.

Kompanija navodi da je do sada završila više od 70 odsto planiranog prelaska sa stare bakarne mreže na optičke komunikacije.

Dafi je najavio preispitivanje načina i termina izvođenja budućih radova, posebno u periodima pojačanog putničkog saobraćaja.