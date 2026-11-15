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Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je sa šest dronova napala američki radar u bazi helikoptera u Bahreinu, nakon čega su se u toj zemlji oglasile sirene za uzbunu,.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo je stanovništvo da se uputi na najbliže bezbedno mesto.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci udara dronova.

Bahreinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel građanima i stranim državljanima koji borave u zemlji da ostanu smireni, potraže najbližu bezbednu lokaciju i razvoj situacije prate isključivo putem zvaničnih kanala, prenosi Al Džazira.

Iranska Revolucionarna garda je, u međuvremenu, saopštila da je Ormuski moreuz zatvoren.

Ona je upozorila da će svaki američki napad biti dočekan još snažnijim i odlučnijim odgovorom.

Za sada nema objava Centralne komande (CENTCOM) američke vojske, zadužene za Bliski istok, o iranskom napadu na bazu u Bahreinu.

(Kurir.rs/Tanjug)

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