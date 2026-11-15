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Teretni avion američke kargo kompanije UPS i avion panamske kompanije "Kopa erlajnz" sudarili su se tokom protekle noći na pisti međunarodnog aerodroma u Majamiju, a u incidentu su dve osobe lakše povređene, saopštila je vatrogasna služba tog amrričkog grada.

U sudaru su učestovali boing 767 kompanije UPS i Boing 737 kompanije "Kopa erlajnz", prenosi CBS.

"Oko 21.15 sati, avion u dolasku i avion u odlasku sudarili su se na raskrsnici dve rulne staze", rekao je direktor komunikacija na međunarodnom aerodromu Majami Greg Čin.

Čin je rekao da je vatrogasna služba Majamija zbrinula dva pacijenta na licu mesta zbog lakših povreda i da im nije bio potreban medicinski prevoz, kao i da su letovi bili sumereni na druge rulne staze, tako da sudar nije imao uticaj na rad aerodroma.

Teretni avion kompanije UPS trebalo je da poleti iz Majamija za Bogotu u Kolumbiji, a avion kompanije "Kopa erlajnz" sleteo je iz Panama Sitija u Panami.

(Kurir.rs/Tanjug)

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