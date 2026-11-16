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SPECIJALNIM AVIONOM STIGLI U MOKSVU: Delegacija Severne Koreje na poziv Medvedeva u poseti Rusiji
- Severnokorejska partijska i vladina delegacija stigla je u Moskvu na poziv Dmitrija Medvedeva.
- Delegaciju predvodi Čo Jong-von, član Prezidijuma Politbiroa i sekretar Centralnog komiteta Radničke partije Severne Koreje.
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Severnokorejska delegacija stigla je u subotu u posetu Moskvu na poziv zamenika predsednika Saveta za bezbednost Rusije i predsednika stranke Jedinstvena Rusija Dmitrija Medvedeva, javila je Korejska centralna novinska agencija (KCNA).
- Partijska i vladina delegacija, koju predvodi Čo Jong-von, član Prezidijuma Politbiroa Centralnog komiteta i sekretar Centralnog komiteta Radničke partije Severne Koreje, stigla je u Moskvu specijalnim avionom 14. novembra u posetu Ruskoj Federaciji - navodi agencija.
Severnokorejsku delegaciju su na aerodromu dočekali zamenik predsednika Odbora Državne dume za međunarodne poslove Andrej Klimov i ambasador Severne Koreje u Rusiji Sin Hong-čol, prenele su RIA Novosti.
(Kurir.rs/Tanjug)
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