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Severnokorejska delegacija stigla je u subotu u posetu Moskvu na poziv zamenika predsednika Saveta za bezbednost Rusije i predsednika stranke Jedinstvena Rusija Dmitrija Medvedeva, javila je Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

- Partijska i vladina delegacija, koju predvodi Čo Jong-von, član Prezidijuma Politbiroa Centralnog komiteta i sekretar Centralnog komiteta Radničke partije Severne Koreje, stigla je u Moskvu specijalnim avionom 14. novembra u posetu Ruskoj Federaciji - navodi agencija.

Severnokorejsku delegaciju su na aerodromu dočekali zamenik predsednika Odbora Državne dume za međunarodne poslove Andrej Klimov i ambasador Severne Koreje u Rusiji Sin Hong-čol, prenele su RIA Novosti.

(Kurir.rs/Tanjug)

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